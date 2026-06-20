Localizan cuerpo de mujer arrastrada por el río Santa Catarina

Inicialmente, se informó que una mujer permanecía desaparecida tras el incidente, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en distintos puntos

Luego de varias horas de intensa búsqueda, corporaciones de rescate lograron localizar el cuerpo de Mariana Guadalupe, quien había sido reportada como desaparecida tras ser arrastrado por la corriente el vehículo en el que viajaba en el río Santa Catarina, a la altura de la avenida Israel Cavazos, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, las labores de rastreo se reanudaron alrededor de las 06:50 horas de este sábado, luego del reporte de un automóvil que fue arrastrado por la fuerza del agua durante las lluvias registradas en la zona metropolitana.

Inicialmente se informó que una mujer permanecía desaparecida tras el incidente, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en distintos puntos del cauce del río.

En el operativo participan elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Guadalupe y Bomberos de Guadalupe, quienes realizaron recorridos e inspecciones a lo largo del cauce hasta lograr la localización de Mariana Guadalupe.

La movilización de los cuerpos de auxilio continúa para realizar el levantamiento del cuerpo mientras se espera la llegada de servicios periciales para las diligencias correspondientes.