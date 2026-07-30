Localizan tres hombres asesinados en carretera de Oaxaca

Versiones preliminares también señalan que los cuerpos se encontraban atados de manos y pies a un costado de la vialidad

Tres hombres fueron encontrados asesinados en un tramo carretero de la región Costa de Oaxaca, junto a un automóvil incendiado, en un caso que es investigado por la Fiscalía estatal bajo el delito de homicidio calificado con ventaja.

El hallazgo se registró sobre la carretera estatal que comunica a Santa Catarina Juquila con Santa María Yolotepec, en el paraje conocido como El Portillo y frente al acceso a la comunidad de Santa María Amialtepec.

Las víctimas, cuya identidad todavía no ha sido establecida, presentaban múltiples lesiones producidas por un objeto cortocontundente, presuntamente un machete.

Versiones preliminares también señalan que los cuerpos se encontraban atados de manos y pies a un costado de la vialidad.

Localizan un automóvil incendiado junto a los cuerpos

En la escena fue encontrado un automóvil Seat Ibiza que presentaba daños por incendio. La unidad quedó bajo resguardo de las autoridades para determinar su procedencia, identificar al propietario y establecer si fue utilizada para transportar a las víctimas.

El reporte inicial fue atendido por la Policía Vial Estatal, que acordonó el tramo carretero y solicitó la presencia del personal ministerial. Posteriormente, arribaron integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones, especialistas del Instituto de Servicios Periciales y elementos de la Vicefiscalía Regional de la Costa.

Los peritos realizaron el procesamiento del sitio, levantaron los indicios disponibles y trasladaron los cuerpos para practicar las necropsias correspondientes. Estas diligencias también permitirán establecer si los hombres fueron asesinados en el lugar o abandonados después de la agresión.

Analizan posible relación con la desaparición de un menor

El triple homicidio ocurrió horas después de que autoridades de Santa María Yolotepec solicitaran apoyo a comunidades cercanas para localizar a un niño de 10 años reportado como desaparecido. El menor fue encontrado con vida durante la tarde del miércoles 29 de julio.

Versiones preliminares señalan que los tres hombres habrían sido relacionados por habitantes de la zona con la presunta sustracción del niño y posteriormente retenidos por pobladores. Bajo esta línea, el crimen podría estar relacionado con un acto de represalia o justicia por propia mano.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado que las víctimas estuvieran vinculadas con la desaparición del menor, tampoco han establecido la participación de pobladores o integrantes de algún grupo comunitario en los homicidios.

Las circunstancias en las que el niño desapareció y fue localizado tampoco han sido detalladas, por lo que la posible conexión entre ambos casos permanece como una línea sin confirmación oficial.

Fiscalía busca identificar a las víctimas y responsables

La investigación se concentrará inicialmente en identificar a los tres hombres, determinar su lugar de procedencia y reconstruir sus movimientos durante las horas previas al crimen.

El análisis del vehículo, los resultados de las necropsias y los indicios recuperados en El Portillo serán fundamentales para establecer el móvil de la agresión y ubicar a quienes participaron en los hechos.

Hasta el último reporte, no había personas detenidas y tampoco se habían revelado avances sobre la identidad de los responsables. Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer el triple homicidio ocurrido en esta zona de la Costa de Oaxaca.