Logran acuerdo para estabilizar precio del maíz en México

Tras más de seis horas de diálogo, la Secretaría de Agricultura y los productores de maíz del Bajío pactaron un apoyo de $950 pesos por tonelada

  • 29
  • Octubre
    2025

Tras una jornada de negociaciones que se extendió hasta la madrugada de este miércoles, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, anunció que el Gobierno federal alcanzó un acuerdo con los liderazgos locales de productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, con el objetivo de estabilizar el precio del grano y dar certidumbre al campo mexicano.

“Logramos un acuerdo con los liderazgos locales de los productores”, informó Berdegué durante la conferencia matutina, destacando que la minuta fue firmada por la mayoría de los representantes.

El pacto establece un apoyo de $950 pesos por tonelada de maíz, cifra que busca compensar la caída del 21% en el precio internacional del grano durante 2025.

El acuerdo contempla el respaldo directo a 90 mil productores del Bajío, mediante la compra de 1 millón 419 mil toneladas de maíz, con prioridad para quienes poseen hasta 20 hectáreas o producen más de 200 toneladas.

EH UNA FOTO.jpg

Además, se ampliará el programa “Cosechando Soberanía”, con tasa de interés preferencial del 8.5% anual y seguro agropecuario universal para los acreditados.

Entre los puntos centrales, se acordó la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz, que incluirá:

  • Precios de referencia previos a la siembra
  • Acuerdos directos de comercialización
  • Reglas claras y públicas
  • Información oficial accesible

Berdegué destacó que el acuerdo incluye el compromiso de liberar los bloqueos carreteros que habían afectado la distribución del grano en varios estados.

Sin fecha para reabrir frontera con Estados Unidos

Por otra parte, el secretario de Agricultura señaló que, aunque existen avances en las conversaciones con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Leslie Rollins, aún no hay condiciones para definir una fecha de reapertura del comercio ganadero cerrado hace 11 meses por la presencia del gusano barrenador.

El funcionario explicó que el 99.9% de los casos de plaga ya fueron contenidos en el sur-sureste del país, y que el objetivo es erradicarla por completo con la incorporación de 100 millones de moscas estériles adicionales y el uso de plantas modulares móviles.

Actualmente, la planta principal de producción de la mosca presenta un 30% de avance, mientras se desarrollan nuevos criaderos experimentales móviles para acelerar el proceso.

“Estamos trabajando con el apoyo del gobierno estadounidense para controlar totalmente la plaga y garantizar que la reapertura se dé en condiciones de bioseguridad”, subrayó Berdegué.


