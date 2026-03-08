Víctimas del accidente en Tren Interoceánico logran indemnización

Luego de más de 70 días del descarrilamiento del Tren Interoceánico, las víctimas del accidente llegaron a un acuerdo de reparación de daño por las lesiones provocadas durante este incidente.

Este arreglo fue confirmado por el equipo de abogados de los afectados, que emitieron un comunicado oficial donde se dio a conocer que ya no se tomarán más acciones por el caso.

“Hemos logrado alcanzar un acuerdo reparatorio en favor de las víctimas, el cual tiene como objetivo atender de manera integral los daños ocasionados por los hechos referidos”, se lee en el texto.

En este mismo texto, los abogados afirmaron que el acuerdo garantiza una reparación justa y digna; además, reconocieron la disposición de las autoridades gubernamentales para llegar al arreglo.

“Agradecemos la participación y disposición de las autoridades que formaron parte de este proceso, confiando en que las acciones legales e institucionales continúen orientadas a garantizar la reparación de las víctimas”, dijeron.

¿Por qué se descarriló el Tren Interoceánico?

La Fiscalía General de la República concluyó de manera preliminar que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca fue provocado por exceso de velocidad, responsabilidad directa de los maquinistas, por lo que ejercerá acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

En un mensaje a medios, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, señaló que de acuerdo con el análisis de la caja negra, permitió determinar que la velocidad máxima permitida en el tramo donde ocurrió el accidente era de 50 kilómetros por hora para trenes de pasajeros.

Sin embargo, el tren circulaba a 65 kilómetros por hora al ingresar a la curva donde se produjo el siniestro. Además, se registraron velocidades de hasta 111 kilómetros por hora en zonas rectas donde el límite era de 70 kilómetros por hora.

La FGR señaló que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente y que el tren incluso registró paradas completas en estaciones previas, pero que posteriormente el maquinista aceleró de manera considerable hasta el punto del descarrilamiento.

También se destacó que el exceso de velocidad en trenes es particularmente peligroso debido a la masa del convoy, el radio de las curvas y el incremento de la fuerza centrífuga, factores que pueden provocar la salida de las vías y el vuelco de los vagones.

