Los 100 compromisos de gobierno de Claudia Sheinbaum

Ante la presencia de miles de simpatizantes en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer ayer sus 100 compromisos de gobierno.

En su primer discurso masivo, la mandataria aseguró ayer que inician con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación de México.

Expresó que se logró con la Independencia de México, después continuó con la Revolución y la Cuarta Transformación fue ‘‘iniciada por el mejor presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Ayer el Zócalo estaba repleto de simpatizantes de la nueva mandataria, de acuerdo a datos oficiales del gobierno capitalino asistieron unas 400,000 personas.

Sheinbaum ofreció que dará su alma y su vida por el bienestar de México.

‘‘Entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida y lo mejor de mi misma por el bienestar del pueblo de México”, ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su primer mensaje como mandataria en el Zócalo de la Ciudad de México.

Donde ratificó: “Tengo claro que el poder es humildad, estoy aquí para comprometerme con ustedes, para decirle al pueblo en esta plaza maravillosa, que no les voy a fallar, vamos a seguir haciendo historia”.

Tras recibir el bastón de mando de los pueblos indígenas y afromexicano, resaltó que la Cuarta Transformación es “la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia”.

Entre los grandes compromisos afirmó que seguirán todos los programas asistenciales e incluirá más; consolidará el esquema IMSS-Bienestar para que este organismo atienda a toda la población abierta.

Además señaló que aumentan el número de preparatorias y universidades públicas, para que al menos llegue la educación superior a 300 espacios más.

También manifestó que los programas sociales continuarán en su gobierno.

“Haremos realidad tres programas de bienestar nuevos: Todas las mujeres de 60 a 64 años tendrán un apoyo bimestral, como un reconocimiento al trabajo de las mujeres mexicanas.

Manifestó que se buscará reducir la jornada de trabajo a 40 horas semanales, el aumento al salario mínimo, así como una serie de medidas para combatir la pobreza en el país.

Compromisos anunciados por Sheinbaum

1. Gobernar con la obligada división entre poder político y poder económico, sin sometimiento a ningún poder económico, político o extranjero. Siempre trabajar por el interés supremo del pueblo de México y de la nación.

2. Gobernar con el sustento del Humanismo Mexicano.

3. Ser un gobierno sensible, cercano, de territorio, no de escritorio y seguir visitando el país los fines de semana, así como dar continuidad a las mañaneras.

4. Garantizar todas las libertades: de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. Respetar los derechos humanos y nunca usar la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México.

5. Respetar y garantizar el respeto a la libertad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Combatir cualquier forma de discriminación, incluido el racismo y el clasismo.

6. En política exterior, seguir los principios constitucionales de libre autodeterminación de los pueblos, la no invervención y la solución pacífica de las controversias.

“Nos corresponde siempre defender la grandeza de México y promover relaciones de respeto, nunca de subordinación”, señaló al respecto.

7. Proteger y defender los derechos de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. Por ello la principal tarea de la Secretaría de Relaciones Exteriores será atender en los consulados a los connacionales con dignidad.

8. Mantener la reforma al Poder Judicial y llevar a cabo las primeras elecciones en junio de 2025.

9. Seguir trabajando con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa para alcanzar la verdad y la justicia.

10. Impulsar la reforma constitucional al sistema electoral, que fortalezca la democracia participativa, la revocación de mandato y la reducción del costo de las elecciones. Además, someterse a la revocación de mandato en 2027.

11. Enviar una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección, para que a partir de 2030 ningún cargo de elección popular pueda ser reelecto. También prohibir que presidentes municipales, diputados y senadores no puedan ser sucedidos por un familiar directo en los cargos de elección popular, para evitar el nepotismo.

12. Encabezar un gobierno honesto, sin influyentismo, nepotismo, corrupción o impunidad. La Secretaría de la Función Pública se convertirá en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Los que nos conocen saben que somos implacables ante cualquier forma de corrupción”, aseguró.

13. No volver al modelo neoliberal. Se mantendrá la economía moral y el humanismo mexicano.

14. Mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal. El gobierno no tendrá lujos ni privilegios, y nadie ganará más que la presidenta.

15. Mantener el equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto.

16. Apoyar la economía popular evitando los gasolinazos, el aumento de las tarifas eléctricas, el precio del gas doméstico y la canasta básica.

17. Impulsar el proceso de simplificación y digitalización de trámites más importante de la historia de México.

República fraterna

18. Seguir construyendo igualdad para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En ese sentido, se dará continuidad a los planes de justicia para todos los pueblos y se promoverán los derechos culturales y las lenguas originarias.

19. Garantizar todos los Programas del Bienestar instaurados por Andrés Manuel López Obrador y su inclusión en la Constitución.

20. Retribuir a las mujeres de 60 a 64 años para que puedan gozar de mayor autonomía. En octubre de este año inicia el proceso de inscripción, iniciando con mujeres de 63 y 64 años de edad.

21. Todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas tendrán una beca. La inscripción inicia en octubre de este año en todas las secundarias públicas.

22. Iniciar este octubre con el programa de atención médica a adultos mayores casa por casa. Para ello, servidores de la nación se presentarán en sus domicilios para hacerlos un cuestionario, con el fin de conocer su estado de salud.

Para cumplir con este punto, también se contratarán más de 20 mil enfermeras, enfermeros, médicos y médicas en 2025.

23. Fortalecer el Banco del Bienestar como banca social que promueve y facilita el ahorro. También Financiera del Bienestar, que facilita las remesas y da créditos.

24. Llevar apoyo a todas las mujeres artesanas indígenas del país y establecer un esquema de comercialización a precio justo de huipiles, textiles y otros productos.

25. Apoyar la iniciativa para prohibir constitucionalmente el maltrato a los animales.

República educadora, humanista y científica

26. Continuar con la Nueva Escuela Mexicana y de los nuevos libros de texto gratuitos.

27. Reconocer al magisterio nacional. Pensando en ello, desaparecer la USICAMM y trabajar conjuntamente en un nuevo sistema de controtación, promoción y permanencia que garantice los derechos laborales.

28. Seguir con el programa La Escuela es Nuestra y llevarlo a planteles de eduación media superior.

29. Extender el horario de las escuelas primarias gradualmente para dar educación física y artística.

30. Convertir las escuelas en espacios de prevención de la salud. Atender la salud mental, prevenir las adicciones, promover la salud bucal y proporcionar exámenes de la vista con lentes gratuitos a todos aquellos que lo necesiten, a través del programa “Visualiza tus sueños”.

31. Vamos a fortalecer las preparatorias. El objetivo es que todos los egresados de secundaria tengan un espacio en un plantel de eduación superior.

32. Hacer nacionales la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de Salud. Esto con el fin de lograr al menos 300 mil espacios más en universidades.

En este punto confirmó también que en la Zona Metropolitana desaparecerá el Comipems.

33. Hacer de México una potencia científica y de la innovación. Para ello, apoyar a las ciencias básicas, naturales, sociales y a las humanidades.

34. Lanzar el Programa de Desarrollo Tecnológico para la Innovación para poner en marcha proyectos como la producción de autos eléctricos desarrollados por jóvenes mexicanos.

35. Consolidar el Programa Espacial Mexicano y poner en órbita un satélite propio que permita ampliar la conectividad. En este punto se comprometió también a:

• Integrarse a la cadena de producción de semiconductores y también desarrollarlos en el país.

• Poner en marcha la producción de litio con desarrollo tecnológico propio.

• Crear una fábrica de software público y un centro de ciberseguridad e inteligencia artificial.

• Desarrollar las soluciones tecnológicas de gobierno en casa.

• Producir drones de bajo costo y alta eficiencia, equipos de telecomunicaciones cifrados, equipos de diagnóstico y monitoreo de enfermedades, así como tecnologías para el ahorro de agua y energía.

• Apoyar el deporte comunitario, impulsando semilleros deportivos y a los deportistas de alto rendimiento.

República cultural y lectora

36. Crear el sistema más ambicioso de educación y creación artística, formal y comunitaria. En el mismo sentido, consolidar las escuelas del Inbal.

37. Garantizar las condiciones para que los artistas de México puedan desarrollar su actividad y reciban una remuneración justa.

38. Promover el acceso a la cultura en todos los ámbitos.

39. Seguir impulsando el reconocimiento de la grandeza cultural de México y la recuperación de la memoria histórica.

40. Convertir a México en una República de lectores, promoviendo círculos de lectura en todos los ámbitos. En el ámbito educativo, en el laboral, redes de librerías, bibliotecas populares, ferias del libro, así como la producción de libros a bajo costo y bibliotecas digitales de libre acceso.

República sana

41. Garantizar que desde su nacimiento, todas y todos los mexicanos estén afiliados al Servicio Público de Salud para el Bienestar, el cual proporcionará acceso a vacunas, cuidados preventivos, atención médica, estudios y laboratorios, cirugías y medicamentos gratuitos, para hacer efectivo el Derecho a la Salud.

42. Consolidar el IMSS-Bienestar y a fortalecer el programa de abastecimiento de medicamentos. En ese sentido, en 2025 iniciar el programa Farmacias del Bienestar, que se ubicarán junto a los Bancos del Bienestar.

43. Impulsar un programa especial para las madres embarazadas y uno para los primeros 1000 días de vida.

44. Incluir las pruebas de laboratorio entre los servicios básicos de los centros de salud.

45. Iniciar en 2025 con un programa amplio de cirugías, incluidas las de cataratas y la de rodillas.

46. En escuelas, centros de trabajo y espacios públicos instaurar un programa preventivo para reducir la prevalencia de la obesidad, diabetes e hipertensión.

47. Inaugurar 16 unidades del IMSS-Bienestar, 7 unidades del IMSS y 4 unidades del ISSSTE, que son proyectos iniciados en el sexenio de López Obrador.

República con vivienda

48. Construir al menos 1 millón de viviendas durante el sexenio: una parte a través de Fovissste e Infonavit y la otra mediante un programa de vivienda popular que permita a los jóvenes rentar inmuebles que después puedan adquirir. Además, dar 450 mil créditos a bajo costo para mejorarmiento de vivienda.

49. Hacer un programa masivo de escrituración de vivienda con las entidades federativas, iniciando en Tijuana y Estado de México.

50. Trabajar en conjunto con gobiernos municipales y el gobierno del Estado de México en la zona oriente de la entidad para mejorar las condiciones en didcha zona geográfica.

República de y para mujeres

51. Crear la Secretaría de Mujeres. Sumado a ello enviar al Congreso de la Unión un paquete de reformas para que en la Constitución quede plasmada la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de todas las violencias, mecanismos para erradicar la brecha salarial, gabinetes paritarios, Ley Olimpia, la Ley contra la Violencia Vicaria, la Ley del agresor sale de casa, obligatoriedad de mujeres en los Ministerios Públicos, homologación del delito penal de feminicidio en todas las entidades federativas, obligatoriedad de Fiscalías especializadas en feminicidios en todos los estados.

52. Fortalecer la garantía de que las mujeres tengan acceso a la salud en todas sus etapas de vida, especialmente a salud sexual y reproductiva.

53. Reconocer derechos agrarios a más de 150 mil mujeres.

54. Entregar a cada mujer del país una cartilla de derechos y generar redes comunitarias de apoyo de mujeres.

55. Con el IMSS y el DIF empezar un sistema nacional de cuidados, arrancando con centros de estancia infantil dirigidos a hijos de jornaleras y trabajadoras de maquila en Ciudad Juárez.

República con trabajo y salario justo

56. Seguir aumentando el salario mínimo, en acuerdo con el sector empresarial, hasta llegar a 2.5 canastas básicas.

57. Recuperar el sistema de pensiones justas.

58. Lograr que el salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como los policías, efectivos de la Guardia Nacional, soldados, marinos, médicos, enfermeros, enfermeras, no sea menor a lo que perciben, en promedio, los trabajadores inscritos al Seguro Social.

59. Promover la obligatoriedad de la seguridad social para los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas que hoy son contratados fuera de la ley.

60. Lograr la aprobación de la semana laboral de 40 horas.

61. Resolver el conflicto de Altos Hornos de México y continuar con el plan de rescate y justicia en Pasta de Conchos y El Pinabete.

República rural justa y soberana

62. Hacer de la soberanía alimentaria el eje rector de la política para el campo y garantizar la autosuficiencia de maíz blanco libre de transgénicos. Asimismo, lograr que el precio de la tortilla sea justo.

63. Garantizar la seguridad social para jornaleros agrícolas.

64. Recuperar la autosuficiencia en el abasto de frijol, apoyando a pequeños y medianos productores en Nayarit y Zacatecas. Además, crear una empresa nacional de semillas.

65. Crear un nuevo programa de nombre Cosechando Soberanía, que implica asistencia agroecológica y financiamiento para pequeños productores rurales, para aumentar la producción de alimentos.

66. Fusionar Segalmex con Diconsa, que se convertirá en Alimentación para el Bienestar, la cual estará a cargo de comprar a pequeños productores miel, café, cacao y otros productoes que se venderán en las Tiendas del Bienestar. Asimismo, abrir una planta de pasteurización de leche en Campeche y una planta de secado de leche en Michoacán.

67. Incrementar la producción de arroz, leche y carne en Campeche y Tabasco, garantizando la protección de la selva.

República soberana y con energía sustentable

68. Seguir fortaleciendo a Pemex y la CFE.

69. Mantener el consumo nacional como el objetivo de la producción del petróleo y limitarla a 1.8 millones de barriles diarios. También promover normas para que los autos que se vendan en México consuman menos gasolina y diésel.

70. Garantizar que CFE mantenga una participación del 54% en la generación eléctrica.

71. Impulsar las energías renovables, con el objetivo de que en 2030 tengan una participación del 45 por ciento.

72. En algunas ciudades del país donde la tarifa eléctrica es alta en verano, impulsar un programa de paneles fotovoltaícos.

73. Incrementar la producción nacional de petroquímicos y fertilizantes.

República próspera y conectada

74. Mantener la zona libre en los 3,180 kilómetros en la frontera con Estados Unidos con todos sus incentivos.

75. Fortalecer la coordinación con Estados Unidos, como se ha hecho ahora para ampliar, mejorar y agilizar los cruces fronterizos.

76. Llevar el Tren Maya al Puerto de Progreso en Yucatán y convertirlo en transporte del público.

77. Terminar la línea K del Tren Interoceánico, para que llegue a la frontera con Guatemala.

78. Ampliar la ruta ferriovaria hacia el norte, sumando 3,000 kilómetros.

79. Impulsar los siguientes proyectos ferrioviarios:

A. Tren AIFA-Pachuca

B. Tren México - Querétaro - León - Aguascalientes

C. Tren México-Querétaro-Guadalajara

D. Tren Manzanillo - Colima - Guadalajara - Irapuato

E. Tren Tepic-Mazatlán-Nogales

F. Tren México - San Luis Potosí - Monterrey - Nuevo Laredo

G. Tren México - Puebla - Veracruz

H. Tren Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez

80. Fortalecer el transporte de carga por vía férrea.

81. Quitar los baches a 4 mil kilómetros de carreteras federales en todas las entidades.

82. Continuar con el programa de caminos artesanales, especialmente en Oaxaca.

83. Emplear a habitantes de comunidades rurales para los caminos artesanales.

84. Ampliar, terminar o hacer nuevas carreteras en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla, Sonora, Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Tabasco, Campeche, entre otros estados.

85. Consolidar a México como potencia portuaria, para ello recurrir a la inversión pública y privada para trabajar en los puertos de Salina Cruz, Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos, Seybaplaya, Veracruz Altamira, entre otros.

86. Fortalecer Mexicana de Aviación.

87. Ampliar aeropuertos como el de Tamuín, Tepic, Torreón, Lázaro Cárdenas y Puerto Escondido. También remodelar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

88. Ampliar el acceso a internet.

89. Dar la bienvenida a la inversión privada y la relocalización de las empresas con innovación, buenos salarios y protección al medio ambiente. En ese sentido, formar el Consejo Nacional para el Desarrollo Regional y la Relocalización, con el objetivo de crear nuevos polos de bienestar y 100 nuevos parques industriales en todo el país.

90. Consolidar el Plan Sonora, ampliando la generación eléctrica solar y la cadena productiva de litio, de cobre, de semiconductores y electromovilidad.

91. Impulsar un programa Plan Río Balsas-Pacífico Sur, para Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Estado de México, para que las comunidades más pobres tengan desarrollo con bienestar. En la Ciudad de México, nuevas líneas de Cablebús.

República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales

92. Limpiar y sanear los tres ríos más contaminados del país: Lerma-Santiago, Tula y Atoyac.

93. Atender integralmente la contaminación atmosférica de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

94. Construir en Tula, Hidalgo un proyecto de economía circular con plantas de tratamiento de agua, reciclaje de basura y generación de energía con fuentes renovables.

95. Construir al menos 10 plantas recicladoras de basura, iniciando en Oaxaca.

96. Rescatar bosques y selvas.

República con derecho al agua

97. Iniciar un programa para ordenar las concesiones y tranmisión de derechos de agua.

98. Tecnificar más de 200 mil hectáreas de riego, iniciando con trece distritos prioritarios: Baja California, Sinaloa, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Coahuila, Durango y Tamaulipas.

99. Garantizar el acceso al agua con proyectos particulares en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Colima, Guerrero, Durango, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y el Valle de México.

República segura y con justicia

100. Garantizar la disminución de los delitos de alto impacto sin volver la Guerra contra el Narco del sexenio de Felipe Calderón. Para ello se consolidarán los cuatros ejes centrales:

• Atención a las causas: garantizar el derecho a la educación y trabajo digno, a través del programa Jóvenes Uniendo a la Nacional.

• Fortalecimiento de la Guardia Nacional, sin militarización.

• Inteligencia e investigación: crear un sistema de nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública.

• Aumentar la coordinación con los estados, municipios y Ministerio Público.

