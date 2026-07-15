Lotería Nacional celebra 200 años de México y Francia

El Sorteo Mayor ofrecerá un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series además de una bolsa repartible de 66 millones de pesos

El Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Francia fue conmemorado con la presentación del billete del Sorteo Mayor No. 4023 de la Lotería Nacional, una emisión especial que reconoce los dos siglos de amistad, cooperación e intercambio entre ambas naciones. El acto fue encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón.

La ceremonia se realizó en el marco del Día Nacional de Francia y tuvo como propósito destacar el vínculo bilateral que México y Francia han fortalecido durante 200 años en ámbitos como la cultura, la ciencia, la educación, la economía y la diplomacia.

Durante su intervención, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, afirmó que el Bicentenario representa mucho más que una celebración histórica, pues constituye una invitación para renovar una amistad basada en valores compartidos y en una confianza que ha superado el paso del tiempo.

El funcionario destacó que pocas relaciones diplomáticas pueden presumir una historia tan extensa y, al mismo tiempo, una voluntad tan clara de seguir construyendo un futuro conjunto.

Asimismo, recordó las palabras del escritor Octavio Paz, quien vivió en París entre 1945 y 1951 y describió aquellos años como la experiencia de habitar "una patria sin pasaporte", donde dos pueblos pertenecen a un mismo mundo sin renunciar a lo propio.

Finalmente, expresó su confianza en que los próximos años de la relación entre México y Francia serán tan fecundos como los dos siglos que actualmente se conmemoran y reiteró su reconocimiento al pueblo y al gobierno francés.

Por su parte, la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, señaló que este billete constituye un testimonio de la amistad y la confianza entre ambas naciones.

“Francia ama a México y este año celebramos dos siglos de relaciones tejidas por nuestros pueblos, por intelectuales, artistas, científicos y empresarios siempre con amistad y admiración recíprocas”.

Lotería Nacional destaca una historia compartida de amistad y cooperación

Durante el encuentro con la comunidad francesa, integrantes del cuerpo diplomático y autoridades mexicanas, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que para la institución representa un privilegio presentar esta emisión especial en el marco de la Fiesta Nacional de Francia.

“Presentar aquí este billete da un sentido más especial al Bicentenario y simboliza la cercanía, la confianza y la voluntad de seguir fortaleciendo los lazos entre nuestras naciones”.

Olivia Salomón sostuvo que esta historia compartida cobra una nueva expresión mediante esta colaboración y convierte al billete en un símbolo de amistad, memoria y futuro compartido.

Además, explicó que la emisión integra algunos de los sitios más emblemáticos de Francia, como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y la Catedral de Notre-Dame, imágenes que recorrerán todo México y llegarán a millones de mexicanas y mexicanos.

La titular de Lotería Nacional agregó que el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum refleja el compromiso de México con una política exterior humanista que defiende la soberanía nacional, promueve el respeto entre las naciones y fortalece la cooperación para generar bienestar compartido.

“Hoy no sólo celebramos doscientos años de relaciones diplomáticas, celebramos una amistad que ha sabido trascender generaciones, acercar a nuestros pueblos, enriquecer el intercambio de ideas y fortalecer una relación que mira al futuro con optimismo y cooperación”.

¿Cuándo será el Sorteo Mayor No. 4023?

La directora general de Lotería Nacional informó que el Sorteo Mayor No. 4023 se llevará a cabo el martes 4 de agosto de 2026 y ofrecerá un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series, además de una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

También dio a conocer que se emitirán tres millones 600 mil cachitos, los cuales recorrerán todo el país llevando no sólo la posibilidad de obtener un premio, sino también el mensaje de una amistad que, después de dos siglos, continúa fortaleciendo el futuro compartido entre México y Francia.

Los billetes estarán disponibles a través de la fuerza de ventas de Lotería Nacional, con vendedores de billetes, en puntos autorizados y en miloteria.mx.