Nacional

Lotería Nacional conmemora a Mariano Escobedo con sorteo

El Sorteo Mayor 4001 se realizó en Nuevo León y repartió 66 mdp en premios; Olivia Salomón destacó la difusión histórica y el vínculo con la ciudadanía

  • 11
  • Febrero
    2026

La Lotería Nacional realizó en Nuevo León el Sorteo Mayor No. 4001 para conmemorar el bicentenario del natalicio del general Mariano Escobedo, como parte de su estrategia de acercamiento territorial y difusión de la memoria histórica del país.

Desde el Teatro Digital Fidel Velázquez, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que la institución busca llevar sus sorteos al territorio para fortalecer el vínculo con la ciudadanía.

“Cada billete es un mensaje, cada sorteo es un acto público”, afirmó, al subrayar que recordar la historia también forma parte de la labor pública.

La funcionaria resaltó que, con 255 años de trayectoria, Lotería Nacional continúa impulsando ejercicios públicos que combinan cultura, historia y participación social, reafirmando principios como la soberanía y la legalidad.

El Sorteo Mayor No. 4001 repartió $66 millones de pesos en premios.

El premio mayor de $21 millones de pesos correspondió al billete 36379; el segundo premio de $2,55 millones de pesos, al billete 24453, y el tercer premio de $900,000 pesos, al billete 08876. Los reintegros fueron para los números 9, 3 y 6.


