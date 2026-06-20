Mario Delgado rechaza entrega de recursos a la CNTE

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que los recursos federales destinados al sector educativo se utilizan para atender necesidades

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, rechazó que el Gobierno federal haya entregado recursos económicos a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que retirara el plantón que mantenía en la Ciudad de México.

Durante una visita a Tijuana, donde acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el funcionario aseguró que las negociaciones con el magisterio responden a necesidades operativas y educativas de cada entidad, y no a la entrega de recursos a organizaciones sindicales.

“No, no, es una negociación que se tiene a partir de las necesidades del servicio que hay en los estados”, señaló Delgado al ser cuestionado por medios de comunicación.

SEP asegura que los recursos se destinan al sistema educativo

Explicó que la Secretaría de Educación Pública realiza diagnósticos estatales para identificar carencias en materia de personal docente, creación de plazas y asignación de horas laborales, especialmente en entidades con mayores rezagos educativos como Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

El titular de la SEP indicó que los recursos destinados a atender estas necesidades forman parte del presupuesto federal para educación y se canalizan directamente a la operación del sistema educativo.

“Siempre tenemos recursos para atender el rezago educativo. Donde hacen falta maestros se crean plazas; donde hacen falta horas se crean horas para atender el rezago educativo”, afirmó.

Destacan atención permanente a rezagos y movimientos de personal

Delgado destacó que el sistema educativo nacional enfrenta de manera permanente movimientos de personal, jubilaciones y solicitudes de cambio de adscripción, situaciones que requieren ajustes continuos en las plantillas docentes.

Asimismo, enfatizó que los recursos públicos no son entregados a sindicatos ni a organizaciones magisteriales.

“Todo se hace con presupuesto de la Secretaría de Educación y no pasa por las manos del sindicato, ni por la CNTE ni por el SNTE. Todos son plazas del presupuesto federal; no hay ningún recurso para el sindicato”, sostuvo.

Las declaraciones del funcionario se producen luego de versiones que apuntaban a un supuesto acuerdo económico con la Sección 22 de la CNTE para poner fin al plantón que mantenía el magisterio disidente en la capital del país.