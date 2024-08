México no irá a reunión de OEA sobre comicios de Venezuela: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, no asistirá a la reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que se abordará el tema de lo que se vive en Venezuela, luego de las elecciones del domingo pasado.

El mandatario federal explicó en la conferencia de prensa matutina de este miércoles que México no va a participar en dicha reunión, ya que no es algo "serio" ni "responsable", y no están de acuerdo con la actitud de la OEA, que reconoció a uno de los candidatos como ganador, sin resultados y sin pruebas.

"Yo tengo la información que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, no van a participar en la reunión de la OEA. No vamos a participar, porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA ya había reconocido a uno de los candidatos, sin pruebas de nada.

"Entonces, para qué vamos a una reunión así, eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacifica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina y cualquier país del mundo", expresó el tabasqueño.

El titular del Ejecutivo también mencionó que se debe de detener el intervencionismo, ya que a los problemas de Venezuela no se les ha encontrado salida y se han estancado debido a que existe mucha injerencia.

López Obrador comentó que espera que la OEA presente pruebas sobre las supuestas irregularidades en las elecciones venezolanas, y ante esto, reiteró, que deben esperar el cómputo del 100 por ciento de las actas para dar un resultado.

Cabe señalar que ayer (30 de julio), el secretario general de la OEA pidió a Nicolás Maduro que reconozca que perdió en las elecciones de Venezuela o que se lleven a cabo nuevas votaciones.

