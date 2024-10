Milton se fortalece a huracán categoría 5; Yucatán está en alerta

Según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) de Estados Unidos, el huracán Milton se intensificó rápidamente y se convirtió en un huracán de categoría 5.

La agencia estadounidense reportó que los datos de los aviones Hurricane Hunter indicaron que, durante la mañana de este lunes, Milton, en la escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson, se fortaleció a categoría 4, no obstante, unas horas después escaló a categoría 5 con vientos máximos sostenidos que han aumentado a 250 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes.

El NHC explicó que se esperan peligrosos vientos huracanados en partes de la costa norte de la Península de Yucatán. También es probable que se produzca una marejada ciclónica potencialmente mortal con olas dañinas a lo largo de partes de la costa norte de la Península de Yucatán.

Existe un riesgo cada vez mayor de marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos dañinos en partes de la costa oeste de la Península de Florida a partir del martes por la noche o temprano el miércoles.

Se reportó que las alertas de marejadas ciclónicas y huracanes ahora están vigentes para partes de la costa oeste de la península de Florida y los residentes en esa área deben seguir los consejos dados por los funcionarios locales y evacuar si se les indica que lo hagan.

Se prevé que las áreas de fuertes lluvias afectarán hoy a partes de Florida mucho antes que Milton. Estiman que las lluvias de estos días en EUA traerá consigo el riesgo de inundaciones repentinas, urbanas y regionales considerables, junto con la posibilidad de inundaciones fluviales de moderadas a importantes.

10:55 CDT Monday Update: Milton rapidly intensifies into a category 5 hurricane. Data from a @53rdWRS hurricane hunter aircraft indicate that the maximum sustained winds have increased to 160 mph (250 km/h) with higher gusts. Follow the latest at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/mOxuvGdtu5