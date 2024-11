Ministro Pérez Dayán no apoya invalidez de reforma judicial

Este martes, el ministro Alberto Pérez Dayán señaló que no apoya la sentencia de su compañero Juan Luis González Alcántara Carrancá, la cual propone invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial y, con ello, la elección por voto popular de jueces y magistrados.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Pérez Dayán dijo que invalidar la reforma judicial mediante acciones de inconstitucionalidad sería "responder una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo, con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad", por lo que indicó que no coincide con la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá.

Asimismo, el ministro mencionó que esta acción de constitucionalidad se debe considerar "improcedente".

Además, agregó que tiene conocimiento de las consecuencias de la reforma judicial, pero también sabe que "existen otras vías que protegen esos anhelos y que tienen como eje principal, no el combate de normas electorales, sino el reconocimiento y protección de los derechos humanos".

Es así que van cuatro votos en contra de analizar la reforma al Poder Judicial, la de las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, así como el del ministro Alberto Pérez Dayán.

Comentarios