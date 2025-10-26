Muere aficionado tras partido de Cruz Azul vs Rayados en Cdmx

Un hombre identificado como Rodrigo Mondragón falleció la noche de este sábado 25 de octubre en los estacionamientos del Estadio Olímpico Universitario, tras el duelo entre Cruz Azul y Monterrey.

DEspues del partido Cruz Azul vs. Rayados en Ciudad de México, un aficionado fue detenido por la seguridad del recinto y perdió la vida mientras era trasladado.

El joven, identificado en redes como Rodrigo Mondragón, habría sido golpeado y detenido de manera ilegal en el sur de…

Tras el partido Cruz Azul vs. Rayados en el Estadio Olímpico Universitario, un aficionado fue detenido por #seguridad y perdió la vida mientras era trasladado.



El joven, identificado en redes como Rodrigo Mondragón, habría sido golpeado y detenido de manera ilegal en el sur de… pic.twitter.com/giBU2vMNo9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2025

La Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el incidente comenzó cuando personal de seguridad del recinto acudió al retiro de personas que aún se encontraban en el área de estacionamiento. Según su comunicado, el detenido se encontraba “en aparente estado de ebriedad” y habría agredido “verbal y físicamente” al personal, impidiendo su labor.

Los elementos de seguridad procedieron a someter al aficionado para entregarlo a las autoridades; sin embargo, durante el trayecto el hombre sufrió un desvanecimiento. A pesar del arribo de los paramédicos, se confirmó que no presentaba signos vitales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó la detención de cuatro personas vinculadas con el caso, que ya son investigadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La UNAM manifestó que colaborará con la investigación y entregará todas las grabaciones de seguridad que obran en su poder para deslindar responsabilidades.

Comentarios