Muere un hombre tras colapso de vivienda en CDMX

El derrumbe de una casa en la colonia Hipódromo Condesa dejó un hombre muerto y una mujer adulta mayor rescatada con vida

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El derrumbe de una vivienda registrado la mañana de este sábado en la colonia Hipódromo Condesa dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer adulta mayor rescatada con vida.

El inmueble, ubicado en el número 61 de la calle Chilpancingo, colapsó durante las primeras horas del día, lo que movilizó a cuerpos de emergencia para realizar las labores de búsqueda y rescate.

Recuperan el cuerpo entre los escombros

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que fue recuperado el cuerpo de una persona que permanecía atrapada bajo los escombros de la vivienda.

Las labores de localización fueron apoyadas por Togo, un binomio canino de rescate, que permitió ubicar a la víctima.

Con el hallazgo concluyeron los trabajos de búsqueda en el sitio del derrumbe.

Una mujer fue rescatada con vida

Las autoridades informaron que el saldo final del incidente fue una mujer adulta mayor rescatada con vida y un hombre que fue localizado sin signos vitales.

El cuerpo de la víctima fue puesto a disposición de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), instancia que realizará las diligencias correspondientes.