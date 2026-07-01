Mueren tres tras festejos por triunfo de México en CDMX

La Secretaría de Salud Pública de CDMX confirmó la muerte de tres personas por asfixia durante las concentraciones masivas registradas en la alcaldía Cuauhtémoc

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La celebración por la clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026 dejó un saldo de tres personas fallecidas por asfixia en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Salud Pública capitalina durante la madrugada del 1 de julio.

Las víctimas murieron mientras miles de aficionados celebraban en calles del Centro de la capital el triunfo de México por 2-0 sobre Ecuador, resultado que aseguró el pase del equipo dirigido por Javier Aguirre a la siguiente ronda del torneo.

El primer reporte oficial confirmó la muerte de dos personas luego de que equipos de emergencia acudieran a la intersección de las calles Hamburgo y Lancaster, en la alcaldía Cuauhtémoc, tras recibir el aviso de que había dos personas inconscientes.

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como un hombre de 44 años y una joven de 19 años.

Al lugar acudieron paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos, quienes aplicaron maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y posteriormente realizaron el traslado a un hospital.

Pese a los esfuerzos del personal médico, ambos fallecieron. El Puesto de Mando del Sector Salud confirmó que la causa de muerte fue asfixia.

Horas después se confirmó un tercer fallecimiento

Cerca de una hora después, la Secretaría de Salud Pública reportó un tercer deceso.

Se trató de una mujer de 48 años, localizada inconsciente sobre la calle Berna, también en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Paramédicos realizaron maniobras de reanimación en el sitio y la trasladaron a un hospital, donde fue declarada sin signos vitales. Las autoridades informaron que la causa del fallecimiento también fue asfixia.

Gobierno capitalino abre investigaciones

Tras confirmar las tres muertes, el Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que recibirán acompañamiento institucional.

Asimismo, informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los decesos durante la concentración masiva registrada en la zona centro de la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que los cuerpos de emergencia actuaron de inmediato.

Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

"Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida", señaló.

La mandataria capitalina agregó que la administración mantiene contacto directo con las familias afectadas.

"Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos".

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para celebrar de manera responsable.

"Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía".

Sheinbaum expresa condolencias y ofrece apoyo a familias de víctimas

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a las familias de las tres personas que fallecieron durante los festejos por la victoria del Tricolor, y aseguró que el Gobierno federal dará acompañamiento a los deudos.

Al iniciar su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal incluso comentó que amaneció con la voz afectada por celebrar el triunfo del combinado nacional.

"Estoy un poco ronca por gritar anoche los goles de la Selección", comentó.

Sin embargo, enseguida cambió el tono de su mensaje para referirse a la tragedia ocurrida durante las celebraciones en Paseo de la Reforma.

Informó que dio instrucciones a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para mantener contacto con los familiares de las víctimas y brindarles el apoyo institucional que requieran.

"Quiero expresar nuestra solidaridad y nuestras condolencias a las familias de las tres personas que lamentablemente perdieron la vida en Paseo de la Reforma. He instruido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que acompañe a sus familiares", señaló.

Además, no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias de los fallecimientos y explicó que será el Gobierno de la Ciudad de México quien informe sobre las investigaciones.

Adelantó que Clara Brugada ofrecerá una conferencia de prensa a las 10:00 horas para dar a conocer la información disponible sobre los tres decesos registrados durante las celebraciones.

Una celebración que reunió a más de un millón de personas

La victoria de México sobre Ecuador provocó una de las mayores concentraciones de aficionados registradas durante el Mundial 2026.

El partido se disputó en el Estadio Ciudad de México, mientras que el Zócalo capitalino, sede del Fan Fest, registró lleno total pese a la lluvia que cayó durante gran parte del encuentro.

Antes del silbatazo final, más de un millón de personas ya ocupaban calles y avenidas de la capital. Minutos después del triunfo mexicano, Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Torre del Caballito quedaron completamente abarrotados.