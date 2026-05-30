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Internacional

Mueren tres personas en nuevo ataque de EUA en el Pacífico

El Comando Sur informó que la embarcación estaba vinculada al narcotráfico; organizaciones cuestionan la legalidad de estos operativos

  • 30
  • Mayo
    2026

El Ejército de Estados Unidos ejecutó un nuevo ataque aéreo contra una embarcación en aguas del Pacífico oriental, una operación que dejó tres personas fallecidas y que forma parte de la ofensiva impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con información difundida por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), la acción militar fue realizada el pasado 29 de mayo por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, bajo la supervisión del general Francis L. Donovan.

Según el comunicado oficial, la embarcación navegaba por rutas identificadas como corredores habituales para el tráfico de drogas en el Pacífico oriental y presuntamente estaba involucrada en operaciones relacionadas con el narcotráfico.

El reporte señala que los tres ocupantes fallecidos fueron identificados por las autoridades estadounidenses como integrantes de organizaciones consideradas terroristas por Washington.

Además, el Comando Sur indicó que ningún elemento de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido durante la operación.

Suman casi 200 muertos en la ofensiva

Este es el tercer ataque letal atribuido a Estados Unidos en la última semana dentro de la estrategia de combate contra grupos criminales en América Latina.

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Con esta nueva acción, el número de personas fallecidas en operaciones similares asciende a por lo menos 198 desde septiembre de 2025, cuando comenzó la campaña impulsada por la administración estadounidense.

Washington sostiene que enfrenta una amenaza de carácter transnacional y ha calificado a diversos grupos criminales como organizaciones narcoterroristas.

Crecen las críticas por la legalidad de los bombardeos

Las operaciones militares han generado cuestionamientos por parte de especialistas en derecho internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes han expresado preocupación por la falta de información pública que permita verificar la participación de las embarcaciones atacadas en actividades ilícitas.

Algunos expertos sostienen que este tipo de acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales si no existe una amenaza inmediata o un contexto de conflicto armado que justifique el uso de fuerza letal.

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Las críticas también se centran en la ausencia de procesos judiciales previos y en el riesgo de que civiles puedan resultar afectados durante los operativos.

Pese a las controversias, el Comando Sur reiteró que continuará desarrollando operaciones para combatir a las organizaciones criminales que operan en la región.

En su comunicado, la institución aseguró que mantiene un compromiso firme para ejercer presión constante sobre los grupos dedicados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas transnacionales.

 


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