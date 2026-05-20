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Internacional

Mueren tres personas por sustancia desconocida en EUA

Socorristas también resultaron afectados tras atender una emergencia en Nuevo México. Las autoridades investigan un posible vínculo con drogas

  • 20
  • Mayo
    2026

La Policía Estatal de Nuevo México informó que tres personas murieron y más de una decena de socorristas fueron puestos bajo cuarentena y evaluación médica tras haber estado expuestos a una sustancia no identificada mientras atendían una emergencia en una vivienda rural.

De acuerdo con las autoridades, los equipos de emergencia acudieron al domicilio tras recibir un reporte relacionado con una presunta sobredosis de droga.

Al ingresar al inmueble, encontraron a cuatro personas inconscientes. Tres de ellas fallecieron en el lugar, mientras que la cuarta fue trasladada a un hospital de Albuquerque, donde continuaba recibiendo atención médica.

Socorristas presentaron síntomas tras la exposición

Durante las labores de rescate y atención, varios socorristas comenzaron a presentar síntomas relacionados con la exposición a la sustancia desconocida, entre ellos náuseas y mareos.

Funcionarios del Hospital de la Universidad de Nuevo México confirmaron que un total de 23 personas expuestas fueron evaluadas y sometidas a procesos de descontaminación antes de ser trasladadas al centro médico.

La mayoría de los pacientes correspondían a socorristas que no presentaban síntomas graves y posteriormente fueron dados de alta.

Sin embargo, equipos médicos continuaban monitoreando a tres personas con síntomas, mientras que autoridades estatales señalaron que dos socorristas permanecían en estado grave.

Investigan posible relación con drogas

Equipos especializados en manejo de sustancias peligrosas trabajan en Mountainair, una comunidad rural al este de Albuquerque, para identificar el químico o sustancia involucrada en el incidente.

La zona permaneció acordonada mientras continuaban las investigaciones, con vehículos policiales y cintas de seguridad bloqueando el acceso al camino que conduce a la vivienda.

El alcalde de Mountainair, Peter Nieto, señaló en redes sociales que todos los indicios apuntan a que las drogas podrían estar relacionadas con las muertes registradas en la casa.

“La adicción y el abuso de sustancias son problemas que afectan a comunidades en todo nuestro estado y nuestra nación”, expresó el alcalde.

Nieto añadió que, pese a la gravedad del caso, no existe una amenaza para el público en general y reconoció el trabajo diario de policías y socorristas para atender situaciones de riesgo en la comunidad.


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