'Narda' se intensifica a huracán categoría 1; alerta a 3 estados

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que la tormenta tropical 'Narda' se intensificó a huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 140 km/h

  • 23
  • Septiembre
    2025

La mañana de este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical “Narda” se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

A las 09:00 horas, su centro se ubicó a 475 km al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h.

Debido a los desprendimientos nubosos del huracán, se prevén lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas de descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que el oleaje en las costas se estima de 2.5 a 3.5 metros de altura.

El SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhortan a la población a mantenerse informada sobre las alertas, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante las condiciones adversas del viento y el mar.

Cabe señalar que México espera hasta veinte ciclones con nombre en el Pacífico durante la temporada 2025, de los cuales entre cuatro y seis podrían alcanzar categorías de huracán mayor (3, 4 o 5).

Hasta ahora, se han formado doce tormentas: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette”, “Lorena” y “Kiko”.

 


