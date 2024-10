No habrá impunidad tras asesinato de sacerdote en Chiapas: Segob

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresó su pesar por el asesinato del padre, y activista por la paz en los Altos de Chiapas, Marcelo Pérez Pérez, ocurrido en San Cristóbal de las Casas este domingo.

En su declaración, Rodríguez afirmó que no habrá impunidad en este caso y subrayó la importancia de llevar a los responsables ante la justicia.

Lamentamos los acontecimientos en los que perdió la vida el padre Marcelo Pérez Pérez. Nuestra solidaridad con la comunidad católica y el compromiso del @GobiernoMX que no habrá impunidad. — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 20, 2024

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, también se pronunció al respecto, asegurando que colaborará con todas las autoridades para garantizar que el crimen no quede sin castigo.

Condeno y lamento el cobarde asesinato del padre Marcelo Pérez, vamos a colaborar con todas las autoridades correspondientes para que su muerte no quede impune y los culpables enfrenten la justicia. — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) October 20, 2024

El sacerdote, párroco de la Iglesia de Guadalupe, fue asesinado a tiros por individuos que viajaban en motocicleta. El ataque ocurrió cuando el padre Pérez se dirigía a su templo tras oficiar una misa en el barrio de Cuxtitali. Los agresores le dispararon al menos cuatro veces antes de huir del lugar.

Tras el incidente, personal de la Fiscalía de Justicia del distrito Altos se trasladó al sitio para realizar el peritaje correspondiente, mientras que la zona fue acordonada por elementos de seguridad.

El padre Marcelo presuntamente había estado vinculado con el grupo de autodefensa "El Machete" y había enfrentado acusaciones relacionadas con la desaparición de 21 personas en el municipio de Pantelhó.

Hace aproximadamente dos años, se le había girado una orden de aprehensión, pero tras masivas protestas de sus feligreses y obispos de México, la persecución se detuvo. En entrevistas previas, el sacerdote había defendido su inocencia, afirmando no tener vínculos con el grupo de autodefensa y manifestando que no temía a la cárcel, ya que no había cometido delito alguno.

