Afirmó que este tipo de procesos no solo se enfoca en Ernesto 'N', debido a que al menos siete personas también se encuentran detenidas por el mismo caso

Inicio / Nacional / Nosotros no solapamos a nadie, no cubrimos a nadie: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que las autoridades federales encubran a algún gobernante o funcionario que se encuentre coludido con el crimen organizado.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que su posición es reconocida tanto por el Gabinete de Seguridad como por la Fiscalía General de la República (FGR).

"Nosotros, antes que nada, no solapamos a nadie, no cubrimos a nadie, porque eso es lo que se ha estado diciendo recientemente. Si la Fiscalía tiene pruebas o el Gabinete de Seguridad tiene pruebas de alguna colusión de algún gobernante con el crimen organizado, se procede", exclamó Sheinbaum.

También calificó como falsas las acusaciones que señalan que las dependencias de seguridad se utilicen con fines políticos, en especial por el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto "N", quien se encuentra vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en una red de huachicol.

"Falso, absolutamente falso. Y la Fiscalía dio muchísimas pruebas de este caso", explicó.

Afirmó que este tipo de procesos no solo se enfoca en el exmandatario estatal, debido a que al menos siete personas también se encuentran detenidas por la misma carpeta de investigación.

Muchísimas, pero además no es solamente el exgobernador, sino por lo menos ocho detenidos de un modelo de contrabando de combustible, que es un fraude al Estado mexicano".

Una jueza determinó que el exgobernador de Baja California enfrentará el proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando, por lo que permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano mientras continúan las investigaciones.

Vinculan a Ernesto Ruffo y a siete más por huachicol fiscal

Luego de 35 horas de audiencia, autoridades vincularon a proceso este jueves al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, junto a siete personas más, por su presunta implicación en una red de huachicol fiscal.

La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega procesó a estas personas acusadas de delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.