El discurso del presidente en la Explanada Nacional marcó el centro de unas celebraciones que se han extendido por semanas en la capital estadounidense

Inicio / Internacional / 'Nadie puede ser como nosotros'; Trump en aniversario 250° de EUA

Durante el 250.° aniversario de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que nadie podrá emular el poderío de la nación norteamericana.

Al inicio de su mensaje, el mandatario republicano aseguró que desde la independencia de su país, el mundo ha sido una esperanza para el mundo.

"Durante 250 años los Estados Unidos de América han sido la esperanza, la promesa, la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo, en todo el planeta. Intentan ser como nosotros. Nadie puede ser como nosotros".

Trump agradeció la presencia de sus simpatizantes, luego de esperar varias horas en medio de una ola de calor para tener que evacuar el recinto y volver a pasar por el estricto filtro de seguridad al reingreso.

No queremos comunistas en nuestro país: Donald Trump

Sobre las recientes victorias de candidatos demócratas socialistas en las primarias de cara a las elecciones del próximo noviembre, Trump reiteró sus advertencias sobre la amenaza del comunismo.

"No queremos comunistas en nuestro país. Nunca ha funcionado", aseguró.

También aprovechó para impulsar su controvertida reforma electoral que endurecería los requisitos para registrarse y votar en los comicios federales, aún estancada en el Congreso.

"Estados Unidos ha vuelto y queremos mantener su grandeza. Lo lograremos aprobando la Ley 'SAVE America', lo que implica que todos los votantes, todos, absolutamente todos, deberán presentar una identificación y aportar algo llamado prueba de ciudadanía, y no habrá voto por correo, salvo algunos casos", insistió.

Entre los pabellones celebrados en el evento incluyó la enseña que ondeó en el buque insignia cuando la Armada estadounidense hundió a la flota española en la bahía de Manila, "una de las mayores victorias navales de la historia" que equiparó a la "reciente victoria al hundir toda la Armada iraní" en el reciente conflicto con Teherán.

El discurso de Trump en la Explanada Nacional marcó el centro de unas celebraciones que se han extendido por semanas en la capital estadounidense y que han causado polémica entre sus detractores.

Anunció que entregaría una bandera que ondeó sobre el Capitolio que "pronto será plantada por astronautas estadounidenses en su próximo regreso a la Luna", aseguró.

Otras ciudades como Nueva York o Los Ángeles han festejado los 250 años de la Independencia estadounidense con conciertos, desfiles, ferias y festivales, aunque varios de estos eventos al aire libre tuvieron que ser aplazados o cancelados debido a la ola de calor extremo que sofoca al país.