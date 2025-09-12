'La corrupción la estamos deteniendo nosotros': Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración lucha contra la corrupción con base a las investigaciones de las autoridades.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República sobre el decomiso de hidrocarburos en Tamaulipas, son 555 empresas las que podrían estar relacionadas con conductas ilícitas.

La mandataria afirmó que las indagatorias sobre el buque que en documentos otorgaba el permiso temporal de transportar nafta y en realidad contenía diésel, señalan que llevó a la detención de los elementos de la Marina-Armada de México.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo aseguró que es el personal que conforma su Gobierno quien está combatiendo el delito de corrupción en el país.

"La corrupción la estamos deteniendo nosotros. Bueno, no la presidenta obviamente, pero nuestra administración con nuestras investigaciones. Es decir cuando decimos cero impunidad, es cero impunidad." exclamó.

Agregó que es la Fiscalía quien señala y determina quienes son las personas que están involucradas.

Además, señaló que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Fiscal General de la República aún no concluyen con las aprehensiones por este caso, debido a que la investigación sigue en curso.

