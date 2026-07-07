Ordenan liberar a exagente del Cisen por caso Colosio

Un tribunal ordenó la libertad de Jorge Antonio Sánchez Ortega al concluir que no hay pruebas que lo vinculen con el asesinato de Luis Donaldo Colosio

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El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, ordenó la liberación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al determinar que no existen pruebas suficientes que lo relacionen con el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta.

La resolución representa un revés para la Fiscalía General de la República (FGR), que en noviembre de 2025 recapturó al exfuncionario bajo la teoría de que habría participado como un segundo tirador en el magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.

Tras su detención, un juez federal dictó auto de formal prisión contra Sánchez Ortega y ordenó su ingreso al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde permanecía recluido desde noviembre de 2025.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado resolvió revocar esa determinación al concluir que no existen elementos contundentes que lo vinculen con el homicidio cometido por Mario Aburto Martínez.

En su resolución, el órgano judicial también estableció que el delito por el que fue acusado prescribió hace 12 años.

El caso quedó sobreseído

La sentencia señala la prescripción de la acción penal por el delito de homicidio simple intencional y revoca el auto de término constitucional emitido el 15 de noviembre de 2025 por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.

Además, el Tribunal decretó el sobreseimiento de la causa, con lo que dio por concluido el proceso penal en contra de Sánchez Ortega.

La resolución ordena su inmediata libertad únicamente respecto a este proceso, aunque precisa que podría permanecer privado de la libertad si enfrenta otros procedimientos penales por distintos delitos.

Con esta resolución, la FGR ya no puede impugnar directamente la decisión. La única vía para solicitar una revisión sería mediante un juicio de amparo promovido por las víctimas del delito, es decir, los familiares de Luis Donaldo Colosio.

No obstante, los hijos del excandidato presidencial, en particular el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, se han pronunciado públicamente por dar por concluido el caso e incluso han solicitado la liberación de Mario Aburto, quien continúa preso en un penal federal de Guanajuato.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía

Cuando el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez dictó el auto de formal prisión en 2025, consideró que existían indicios que permitían presumir la participación del exagente en el homicidio en calidad de coautor.

Entre los elementos valorados se encontraba la declaración de Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Mario Aburto, quien aseguró que Sánchez Ortega visitó en varias ocasiones al autor material del crimen semanas antes del asesinato.

También se tomó en cuenta una chamarra con rastros de plomo, considerada por la autoridad como un indicio de que el exagente habría disparado un arma de fuego.

Sin embargo, el Tribunal concluyó que esas pruebas no eran suficientes para acreditar su participación en el magnicidio.

Antecedentes del caso

La FGR intentó obtener órdenes de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez en 2023 y 2024, pero estas fueron rechazadas por un juez federal al considerar que no existían elementos suficientes para presumir su responsabilidad.

En septiembre de 2025, la Fiscalía volvió a solicitar la orden de captura y el asunto fue turnado al juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien autorizó el mandamiento judicial.

Como consecuencia, Sánchez Ortega fue detenido el 8 de noviembre de ese año en Tijuana.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio ocurrió el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana. Por ese crimen, Mario Aburto Martínez cumple una sentencia de 45 años de prisión, luego de ser identificado como el autor material del homicidio.

El mismo día del atentado también fue detenido Jorge Antonio Sánchez debido a que presentaba rastros de sangre en su ropa; sin embargo, horas después fue liberado al concluirse entonces que no había disparado un arma de fuego.

El 23 de octubre de 2024, la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo que buscaba favorecer a Mario Aburto con su liberación tras cumplir 30 años de prisión.