Ordenan prisión preventiva al exárbitro de la Liga MX, Marco 'N'

Un juez ordenó prisión preventiva contra Marco Antonio 'Chiquimarco' Rodríguez por un proceso penal de violencia familiar iniciado en 2023

  • 25
  • Diciembre
    2025

Marco Antonio Rodríguez, conocido en el fútbol mexicano como “Chiquimarco”, enfrentará prisión preventiva luego de que una jueza de control en la Ciudad de México determinara modificar las medidas cautelares en el proceso penal que enfrenta por un presunto caso de violencia familiar.

Durante una audiencia de revisión, la autoridad judicial concluyó que el exárbitro representa un riesgo para su expareja, Alva Neri Hernández, debido a antecedentes de intimidación y a la posibilidad de que incurra nuevamente en conductas violentas. Con base en ello, se ordenó su ingreso a un centro penitenciario mientras continúa el proceso.

El origen del caso

La investigación se remonta a 2023, cuando la denunciante acusó a Rodríguez de presunta violencia física y psicoemocional.

En una primera etapa, el exsilbante pudo llevar el procedimiento en libertad, bajo la condición de no acercarse ni tener contacto con la víctima.

Plazo para presentarse ante las autoridades

Como parte de la resolución, el exárbitro deberá presentarse de manera voluntaria en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte a más tardar el viernes 26 de diciembre de 2025.

En caso de no cumplir con esta orden, la jueza advirtió que se girará una orden de aprehensión en su contra.

Trayectoria en el fútbol

Marco Antonio Rodríguez, de 52 años, fue árbitro FIFA y participó en tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Se retiró del arbitraje tras el Mundial de Brasil, donde dirigió el histórico partido en el que Alemania venció 7-1 a la selección anfitriona.

 


