PAN y Somos México exigen liberar a Ernesto Ruffo

Ambos partidos calificaron de injustificada la detención del exgobernador de Baja California y acusaron a la FGR de utilizar el caso con fines políticos

El Partido Acción Nacional (PAN) y el recién registrado partido Somos México exigieron la liberación del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tras su detención por presuntos delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal.

En un comunicado, Somos México calificó como un "atropello inaudito" la captura de quien forma parte de su Consejo Consultivo y sostuvo que las acusaciones por presunto contrabando de combustible buscan desviar la atención del caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, luego de la difusión de audios en los que presuntamente reconoce negociaciones con autoridades de Estados Unidos.

Por su parte, el PAN señaló que la detención ocurre en un contexto de creciente atención pública sobre los señalamientos contra la mandataria estatal y expresó su confianza en que Ruffo Appel podrá aclarar las imputaciones conforme avancen las investigaciones. El partido pidió que la ley se aplique con imparcialidad, "sin criterios políticos y sin jueces de acordeón".

Asimismo, ambas fuerzas políticas cuestionaron el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR). Mientras Somos México aseguró que el Gobierno federal intenta desviar la atención de otros casos de presunta corrupción, el PAN afirmó que existen otros expedientes con señalamientos públicos en los que las autoridades no han actuado con la misma rapidez. Además, Somos México sostuvo que la empresa vinculada con Ruffo cuenta con autorizaciones de las autoridades aduaneras, del SAT y de la Secretaría de Energía, por lo que consideró infundadas las acusaciones en su contra.