Acusa Miguel Flores a Adrián de actuar con fines electorales

El secretario General de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores Serna, lanzó críticas contra el alcalde de Monterrey Adrián de la Garza y el bloque PRI-PAN, al acusarlos de priorizar intereses electorales por encima de las necesidades de la ciudadanía.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que el edil regiomontano ha centrado su agenda en actividades políticas, dejando de lado la atención a problemáticas de la capital del estado.

“Está pensando siempre en la elección. Vemos que no han hecho más que pintar casas y tener contraflujos; Monterrey tiene muchas necesidades”, expresó.

Flores Serna también cuestionó los recientes acercamientos del alcalde con distintos partidos políticos, al señalar que en días recientes ha buscado respaldo tanto del PAN como del PRI.

“La semana pasada tomándose fotos con el PAN, ayer con el PRI… ¿qué sigue? Nada más está pensando en la elección”, criticó.

Señala presuntos vínculos irregulares en administración municipal

El secretario General fue más allá al asegurar que el perfil del alcalde y su equipo coincide con prácticas del PRI, al referirse a presuntos vínculos de funcionarios municipales con investigaciones y procesos legales.

“Cumple con todo el ADN de un priista. Con solo ver su gabinete te das cuenta”, afirmó.

Entre los señalamientos, mencionó supuestas investigaciones contra integrantes de la administración municipal y casos de funcionarios que habrían enfrentado procesos legales, particularmente en áreas como participación ciudadana y desarrollo social.

Llama a priorizar el trabajo público sobre intereses políticos

Flores Serna subrayó que los funcionarios deben enfocarse en sus responsabilidades y no en procesos electorales anticipados.

“Es una lástima que sigan en esos eventos en vez de atender a la ciudadanía. Hay muchas cosas por hacer”, indicó.

Aseguró que, a diferencia de estas acciones, el Gobierno estatal mantiene trabajo constante, incluso en días festivos.

“Nosotros estamos trabajando todos los días y los resultados se ven en las encuestas nacionales”, sostuvo.

Defiende actuar del Gobierno y apego a la ley

En otro tema, el funcionario aseguró que las decisiones del Gobierno estatal se toman con estricto apego a la legalidad, particularmente en procesos administrativos y financieros.

“Soy un convencido de estar siempre bajo las leyes, cumpliendo reglas, y eso es lo que va a suceder”, puntualizó.

Asimismo, defendió la actuación de funcionarios estatales ante cuestionamientos, al señalar que sus actividades corresponden a temas propios de sus responsabilidades.

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