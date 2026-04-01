Oposición acepta revisar financiamiento a partidos

Este miércoles, la oposición reconoció que los recursos públicos destinados a los partidos políticos son cuantiosos, por lo que dijo estar de acuerdo con la revisión de dicho tema en la reforma electoral.

Sin embargo, la única condición que puso fue que se revise el tema siempre y cuando la reducción se haga de manera justa y equitativa, sin dejar en indefensión a las fuerzas políticas que piensan diferente.

De acuerdo con senadores del PAN, PRI y MC, para que esto suceda, se requiere que el gobierno federal dialogue con las minorías, después de que en el Congreso no se pudiera aprobar la propuesta de Claudia Sheinbaum en la que se incluía bajar las prerrogativas y el llamado "Plan B" se tuvo que descafeinar para que fuera avalado.

De acuerdo con el coordinador nacional del PAN, Ricardo Anaya, el partido está de acuerdo con el tema concreto del financiamiento que reciben los partidos políticos.

"Si de veras el gobierno quisiera dialogar con todas las fuerzas políticas, 'hacernos cargo del problema del financiamiento', la sobrerrepresentación y la intervención del crimen organizado en las votaciones, se podría construir una muy buena reforma electoral", enfatizó el coordinador blanquiazul.

Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de MC, también consideró que no hay consenso posible si las autoridades federales no hablan con las agrupaciones políticas y coincidió en que el asunto del financiamiento se tiene que abordar obligadamente.

Mientras que la senadora del PRI, Claudia Anaya, sostuvo que una eventual disminución de las prerrogativas debe hacerse de manera justa y equitativa.

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