Panista de Huixquilucan amenaza a candidato morenista

A través de una grabación sobre un supuesto diálogo telefónico, José Antonio García García, diputado federal de Morena, reportó haber sido amenazado por el expresidente Municipal de Huixquilucan y también panista, Enrique Vargas del Villar.

El diputado morenista, y también aspirante a la presidencia municipal del antes mencionado municipio, dio a conocer a través de su cuenta de Facebook un diálogo donde Vargas del Villar lanza amenazas y entredichos en contra de García García.

“...le van a partir su madre, cabrón, y como lo quiera; como nos tope, güey; a la verga, lo que me cueste; ya no mames, güey; le traigo unas ganas de a deveras, güey. ¿Qué va a ser presidente Municipal?… Que no mame”, se puede escuchar a través del video difundido.

Así mismo, José Antonio expresó que hará responsable a Enrique Vargas sobre cualquier daño que pueda sucederle no solo a él, sino también a su familia y a su equipo de trabajo.

