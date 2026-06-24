Sheinbaum subrayó que la alianza entre las dos principales petroleras públicas de América Latina también contempla colaboración en investigación científica

Inicio / Nacional / Pemex y Petrobras buscan acelerar exploración petrolera en Golfo

Mejorar tiempos, compartir conocimientos y sacar más provecho a los recursos energéticos es el objetivo central del acuerdo que acaban de firmar Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa brasileña Petrobras, según lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este miércoles.

Explicó que el memorándum de entendimiento firmado entre ambas empresas abre la puerta a una colaboración estratégica que beneficiará tanto a México como a Brasil.

“La idea es que haya acompañamiento tecnológico, transferencia tecnológica y la posibilidad de que juntos Pemex y Petrobras puedan explotar una zona del Golfo”, afirmó.

Destacó que el convenio tiene un valor especial al tratarse de una alianza entre las petroleras estatales de las dos economías más grandes de América Latina.

“Es un acuerdo entre dos petroleras, eso ya es muy importante, con los dos países de mayor población y PIB de América Latina”, señaló.

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Tecnología para acelerar la exploración

Resaltó que Petrobras se ha convertido en una referencia internacional por el desarrollo de tecnologías de exploración petrolera, tanto en aguas profundas como en aguas someras.

“Petrobras ha desarrollado técnicas muy relevantes de exploración de petróleo, tanto en aguas profundas como en aguas someras”, dijo.

Según explicó, uno de los principales beneficios para Pemex será el acceso a herramientas y metodologías que han permitido a la empresa brasileña reducir significativamente los tiempos de exploración y evaluación de nuevos yacimientos.

Detalló que procesos que anteriormente podían tomar hasta una década entre la exploración y la perforación inicial han logrado reducirse a cerca de tres años y, en algunos casos, incluso a unos cuantos meses.

“En algunos casos, tiempos de año y medio lo han reducido a meses por el desarrollo tecnológico que han tenido en exploración”, indicó.

Consideró que esta experiencia puede contribuir a hacer más eficiente la búsqueda de nuevos recursos energéticos en territorio mexicano.

Aaclaró que la cooperación no será unilateral y destacó que Petrobras también ha mostrado interés en algunos desarrollos impulsados por México.

“A ellos les interesa cómo hemos mejorado la producción de fertilizantes”, explicó.

Por ello, sostuvo que el intercambio de conocimientos beneficiará a ambas compañías.

“No solamente es de allá para acá, sino también de aquí para allá”, enfatizó.

Cabe señalar que el memorándum contempla el intercambio de experiencias técnicas, regulatorias e institucionales, así como la evaluación de oportunidades conjuntas en exploración, producción y procesos industriales relacionados con los hidrocarburos.

También buscan impulsar energías alternativas

Además del petróleo y el gas, la cooperación entre ambas empresas contempla proyectos relacionados con energías renovables y combustibles alternativos.

Destacó que Petrobras ha desarrollado avances importantes en la producción de biocombustibles a partir de biomasa y cultivos como la caña de azúcar.

Incluso mencionó investigaciones vinculadas con la producción de biodiésel a partir del maguey, una línea de trabajo que también se analiza en México.

“Lo que queremos es fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico en otras materias además del petróleo y el gas”, afirmó.

Explicó que el memorándum firmado el 23 de junio constituye una hoja de ruta para futuras colaboraciones entre ambas petroleras.

Finalmente, precisó que el documento establece las bases para desarrollar proyectos específicos que posteriormente podrían formalizarse mediante convenios concretos entre Pemex y Petrobras.