Pemex y Petrobras fortalecen cooperación energética

Se prevé que esta alianza incluya el desarrollo de oportunidades en las áreas de producción y de procesos industriales, así como el intercambio de experiencias

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Petrobras firmaron este martes un Memorando de Entendimiento (MoU) con el objetivo propósito de establecer una cooperación estratégica para efectuar proyectos en la industria de hidrocarburos.

Durante su encuentro en Brasil, el director general Juan Carlos Carpio Fragoso firmó junto a la presidenta Magda Chambriard un acuerdo para impulsar la colaboración estratégica y técnica en exploración, producción y transformación de hidrocarburos.

En su mensaje, Carpio Fragoso afirmó que la firma de este acuerdo tendrá beneficios para ambas empresas, así como para sus respectivos países.

"Establece un marco de colaboración estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar, de manera conjunta, proyectos potenciales e integrales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, para nuevos descubrimientos y para oportunidades de optimización e incremento de producción en aguas profundas, áreas de aceite pesado y extrapesado, campos maduros y potencial presal en el Golfo de México, y en actividades relacionadas con procesos industriales como refinación y petroquímica”.

Ambas compañías se encuentran comprometidas a evaluar las iniciativas orientadas en la revitalización de campos maduros, así como el reprocesamiento sísmico y oportunidades exploratorias y de desarrollo en áreas de aguas profundas.

Por su parte, Chambriard mencionó que el objetivo de este documento es contar con Pemex como una empresa socia y posicionar ambas compañías en el procesamiento de hidrocarburos.

“Este es un instrumento de cooperación estratégica con un potencial significativo para Petrobras, que puede posicionar a la empresa como socia de Pemex en un escenario de fortalecimiento de la exploración y producción petrolera en México. Nos interesa la exploración en el Golfo de México, el incremento de la producción en campos maduros y los procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes. Sin duda, la alianza entre las dos empresas estatales será beneficiosa para ambos países”, afirmó Chambriard.

Se prevé que esta alianza incluya el desarrollo de oportunidades en las áreas de exploración y producción y de procesos industriales, así como el intercambio de experiencias sobre aspectos regulatorios e institucionales del sector.

Contará con una vigencia de dos años, la cual podría ser renovada en caso de ser decidido de tal manera.