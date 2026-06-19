Pemex y Petrobras firmarán acuerdo la próxima semana

Claudia Sheinbaum confirmó que no viajará a Brasil para la firma del acuerdo de colaboración entre Pemex y Petrobras, prevista para la próxima semana

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no viajará a Brasil para la firma del acuerdo de colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, uno de los convenios energéticos más relevantes que ha impulsado su administración en América Latina.

Explicó que permanecerá en México para atender asuntos de gobierno, mientras una delegación integrada por funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Energía (Sener) será la encargada de formalizar el acuerdo con la petrolera brasileña la próxima semana.

“No pensamos salir pronto del país, vamos a estar aquí. Hay muchos temas y hay que estar aquí”, afirmó.

Delegación mexicana viajará el lunes

Sheinbaum detalló que el viaje está programado para el próximo lunes y que participarán directivos de Pemex, así como funcionarios de la Secretaría de Energía.

“El lunes se va el equipo, creo que va también el director de Pemex y un equipo de la Secretaría de Energía, para poder ya hacer el detalle y hacer una primera firma”, señaló.

Indicó que esta primera etapa permitirá establecer el marco jurídico y operativo que dará sustento a la cooperación entre ambas empresas.

“Ya para firmar el acuerdo, el convenio, el mecanismo legal para poder tener una colaboración muy estrecha entre Petrobras y Pemex. Entonces viaja el equipo para allá y ahí van a tener una primera firma y de ahí viene un trabajo muy importante”, agregó.

Cabe mencionar que las negociaciones entre ambas petroleras se han desarrollado durante varios meses y contemplan distintas áreas de colaboración.

De acuerdo con información difundida por Petrobras, el convenio podría abarcar tanto campos petroleros actualmente operados por Pemex como futuras áreas de exploración, además de extenderse a otros segmentos de la industria energética.

La firma brasileña ha manifestado en diversas ocasiones su interés por ampliar su presencia internacional y buscar nuevos proyectos que permitan fortalecer sus reservas de hidrocarburos.

Interés en aguas profundas

Uno de los puntos que más interés genera para Petrobras es el potencial energético de la parte mexicana del Golfo de México, particularmente en zonas de aguas ultraprofundas.

Cabe señalar que la petrolera brasileña es considerada una de las compañías con mayor experiencia a nivel mundial en este tipo de operaciones, una especialidad que ha desarrollado durante décadas en sus propios yacimientos marítimos.

A través de redes sociales, Pemex informó que su director general, Juan Carlos Carpio, encabezará la visita a Brasil para concretar el acuerdo.

La empresa mexicana señaló que el convenio permitirá fortalecer el intercambio de conocimientos, tecnología y mejores prácticas entre ambas compañías.

Según la petrolera, la alianza busca impulsar proyectos estratégicos que contribuyan a fortalecer la soberanía energética de México y ampliar las capacidades técnicas de la empresa estatal.

Sobre la posibilidad de que el acuerdo requiera la firma de los presidentes de México y Brasil, la jefa del Ejecutivo consideró que, en principio, no sería necesario.

No obstante, indicó que el tema deberá revisarse con las áreas jurídicas correspondientes para determinar si se requiere algún procedimiento adicional.