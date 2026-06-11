Impulsan México y Brasil acuerdo entre Pemex y Petrobras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este miércoles una videollamada con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que ambos mandatarios revisaron avances en materia de cooperación bilateral, con especial énfasis en proyectos energéticos que incluyen un posible acuerdo entre Pemex y Petrobras.

Durante la conversación, que tuvo una duración aproximada de 40 minutos, los presidentes abordaron la agenda de colaboración entre México y Brasil, destacando las negociaciones para fortalecer la cooperación en la producción de biocombustibles y el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Uno de los temas centrales fue el avance de las conversaciones para concretar un acuerdo entre Pemex y la petrolera brasileña Petrobras, con el objetivo de participar conjuntamente en la explotación de yacimientos en aguas profundas.

Ambos gobiernos señalaron que buscan ampliar la cooperación energética como parte de una estrategia para fortalecer la relación económica entre las dos mayores economías de América Latina.

Además del sector energético, Sheinbaum y Lula coincidieron en la necesidad de profundizar las conversaciones para revisar y actualizar el marco jurídico que regula el comercio bilateral, con el propósito de impulsar nuevas inversiones y fortalecer los intercambios económicos entre ambas naciones.

Como parte de los acuerdos alcanzados durante la videoconferencia, los mandatarios instruyeron a sus cancilleres acelerar la organización de una nueva reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, considerada el principal mecanismo de diálogo y cooperación entre ambos países.

La reunión buscará dar seguimiento a los proyectos estratégicos en marcha y avanzar en nuevas oportunidades de colaboración en áreas económicas, comerciales y energéticas.

Confirma Sheinbaum acuerdo entre Pemex y Petrobras

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal detalló que el tema fue abordado durante una llamada telefónica que sostuvo recientemente con el presidente de Brasil en la que ambos conversaron sobre la situación de sus países, el contexto internacional y diversos proyectos de colaboración.

“En una llamada platicamos, me preguntó cómo estábamos en México, le dije que muy bien”, comentó Sheinbaum.

Explicó que durante el intercambio también dialogaron sobre acontecimientos internacionales y recordaron experiencias previas de Brasil como anfitrión de eventos de alcance global.

“En Brasil cuando hicieron el Mundial hubo manifestaciones, sin embargo, yo considero que es una situación distinta la de aquí”, señaló.

Agregó que ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre el escenario internacional actual y coincidieron en fortalecer la cooperación bilateral en distintos ámbitos.

“Platicamos de ese tema, platicamos en general de cómo veíamos el mundo”, indicó.

Petrobras aportará experiencia en aguas profundas

Uno de los principales acuerdos alcanzados durante la conversación fue acelerar la firma de un convenio entre Pemex y Petrobras, empresa reconocida a nivel mundial por su capacidad tecnológica en exploración marítima.

Sheinbaum destacó que la compañía brasileña cuenta con una amplia experiencia en proyectos de extracción en aguas profundas, un segmento considerado estratégico para el futuro energético de México.

“Se está ya por firmar el acuerdo con Petrobras, el convenio con Petrobras”, adelantó.

Explicó que la primera etapa contempla trabajo conjunto, intercambio de conocimiento técnico y colaboración especializada entre ambas empresas.

“El objetivo, ellos tienen técnicas muy desarrolladas para exploración de aguas profundas y ultraprofundas”, afirmó.

Además, señaló que el acuerdo inicial estará enfocado en la cooperación técnica entre ambas petroleras, aunque dejó abierta la posibilidad de avanzar posteriormente hacia proyectos de explotación compartida.

“El objetivo es que se firme un convenio con Pemex, primero de trabajo conjunto y luego ya, en todo caso, de una explotación mixta a lo mejor de alguno de los pozos”, explicó.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo no precisó fechas para la firma del convenio ni los campos petroleros que eventualmente podrían formar parte de una futura asociación, pero destacó que la experiencia acumulada por Petrobras representa una oportunidad para fortalecer las capacidades de exploración de México.

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