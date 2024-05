Personal del INM golpea a migrantes en tren de Zacatecas

Activistas defensores de los migrantes reportan una denuncia mencionando que al menos en dos trenes con pasajeros centroamericanos que viajan en el techo de La Bestia, se encuentran detenidos en Zacatecas.

Un grupo de agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración detuvieron un convoy procedente de Aguascalientes en la comunidad de Palmira, ubicada en el municipio de Ojocaliente.

Los agentes exigieron a los migrantes que bajaran del tren y al no obedecer la orden, se produjo una discusión entre los agentes migratorios y los centroamericanos, seguida de enfrentamientos físicos.

Mediante un video grabado por los propios migrantes, se puede ver a una mujer del Instituto Nacional de Migración, golpeando a varios migrantes con una varilla de acero.

Y como resultado de esta agresión, al menos cuatro personas resultaron heridas, una de ellas con lesiones en la cabeza.

“Empezaron a lanzarnos piedras, se montaron a varios muchachos los amenazaron con empujarlos, se agarró y no cayó; lanzaban los bolsos hacia abajo en donde están nuestras pertenencias, los celulares y nosotros teníamos que bajar obligatoriamente a buscarlas y de esa manera fueron desalojando el tren hasta que terminó vacío”, dijo el venezolano Álvaro Pérez, uno de los lesionados.

“Nosotros hemos sido maltratados por la migración muy verbalmente, a mí me golpearon, aquí tengo evidencia que me golpearon en el oído y en la pierna, nos tratan como una basura, como que no valemos nada”, acusó la peruana Dominica Dayana, quien actualmente está en Calera, Zacatecas.

