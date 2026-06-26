Pide a Colombia atender su seguridad y mantener cooperación

Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Abelardo De la Espriella, quien planteó declarar a los cárteles mexicanos como objetivo de seguridad nacional

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, quien señaló a los cárteles mexicanos como objetivo prioritario de seguridad nacional tras la violencia registrada en la región del Cauca.

Desde la conferencia matutina, la mandataria federal marcó distancia del planteamiento y subrayó que cada país debe hacerse cargo de sus propios retos en materia de seguridad.

“Que Colombia se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte”, afirmó.

Añadió que las diferencias políticas entre naciones no deben trasladarse a decisiones en materia de seguridad.

“Las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro, en un país y otro, no deberían traducirse en asuntos de este tipo”, señaló.3

Destacó que la relación entre México y Colombia no es reciente, sino resultado de años de colaboración institucional.

Explicó que existen mecanismos de cooperación entre ambos países, particularmente entre sus fuerzas armadas y áreas de seguridad.

“Hay colaboración y hay cooperación con Colombia desde hace mucho tiempo, no es de ahora”, dijo.

Precisó además que esa relación no comenzó en el actual gobierno colombiano.

“No es que hubiera colaboración con el presidente Petro, particularmente que sí la hay colaboración, pero desde antes hay una relación de las fuerzas armadas de Colombia y las fuerzas armadas de México”, sostuvo.

Cabe señalar que el pronunciamiento de De la Espriella fue vinculado a la situación de violencia en el Cauca, una región afectada por grupos armados, economías ilícitas y disputas territoriales.

Ante este contexto, Sheinbaum evitó confrontar directamente, pero insistió en que la cooperación debe mantenerse dentro de marcos institucionales.

Coordinación, no confrontación

Subrayó que el combate al crimen organizado requiere coordinación entre países, pero con respeto a la soberanía y responsabilidades de cada Estado.

Recordó que los acuerdos de seguridad entre México y Colombia forman parte de una relación construida durante distintas administraciones y no de un solo periodo de gobierno.

Llamado a mantener la relación bilateral

La jefa del Ejecutivo insistió en que la relación entre México y Colombia debe mantenerse al margen de diferencias políticas.

Además, dijo que México continuará trabajando mediante los canales oficiales y con base en el respeto mutuo entre ambas naciones.