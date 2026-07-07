Pide vicealmirante a Sheinbaum intervenir en su caso

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso por huachicol fiscal, envió una carta a la presidenta donde solicita su ayuda para intervenir en el caso

En una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna asegura que la mandataria fue “mal informada” sobre el proceso penal que enfrenta y denuncia que existen funcionarios dentro del propio Gobierno federal que estarían obstaculizando el acceso a pruebas que demostrarían su inocencia.

El mando naval insiste en que hay vulneraciones al debido proceso y pide su derecho a una defensa adecuada.

"Usted prometió gobernar para todos los mexicanos, prometió no mentir y no engañar y lo que están haciendo conmigo es mentir y engañar al pueblo de México tratando de hacerles ver que yo soy el culpable de estos hechos de los cuales NO tengo relación alguna y evidentemente solo tratan de usarme como chivo expiatorio", indicó

La carta, escrita a mano, está fechada el día 4 de julio de 2026 en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Farías Laguna señala que desde hace diez meses permanece privado de la libertad dentro de la causa penal 325/2025, por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

En la misiva, sostiene que desde noviembre de 2024 solicitó, mediante la Fiscalía General de la República, diversos actos de investigación dirigidos a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México con el fin de acreditar que nunca ocupó cargos relacionados con la designación o validación de personal para aduanas marítimas.

“Ahora bien, los actos de investigación que desde el siete de noviembre del año dos mil veinticuatro solicité a Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas por medio de la Fiscalía General de la República, son justamente útiles en relación directa para demostrar fehacientemente y contundentemente con pruebas, que yo no desempeñé cargos dentro de la Secretaría de Marina que tuvieran relación con la designación de personal, que yo no propuse, ni validé personal alguno para desempeñarse en aduanas marítimas ni en la Agencia Nacional de Aduanas".

Expuso que dichos documentos demostrarían que nunca propuso ni autorizó nombramientos dentro de las aduanas, uno de los principales señalamientos en la acusación en su contra.