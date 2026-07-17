México pide aclarar muertes de migrantes bajo custodia de ICE

El embajador Roberto Lazzeri pidió a ICE esclarecer los casos de mexicanos fallecidos y reforzar la protección consular para los connacionales

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, sostuvo reuniones con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para solicitar el esclarecimiento de los casos de ciudadanos mexicanos que fallecieron durante operativos o mientras permanecían bajo custodia de esa agencia.

El diplomático informó, a través de un mensaje en redes sociales, que el encuentro se realizó con el director interino de ICE, David Venturella, y el subdirector Charles Wall, como parte de una agenda enfocada en la protección de los connacionales en territorio estadounidense.

Nos reunimos con el Director Interino de @ICEgov, David Venturella, y el Subdirector, Charles Wall, para abordar los casos de connacionales fallecidos durante operativos o bajo custodia de ICE. Planteamos la necesidad de esclarecer cada caso, garantizar acceso consular oportuno y… pic.twitter.com/vy0m9kXX7Z — Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) July 17, 2026

México solicita acceso consular y notificación a familias

Durante la reunión, la representación mexicana planteó la necesidad de esclarecer cada uno de los fallecimientos, garantizar el acceso oportuno de las autoridades consulares y asegurar que las familias sean notificadas de inmediato cuando ocurra un incidente de este tipo.

Además, ambas partes acordaron explorar mecanismos de coordinación que contribuyan a prevenir que situaciones similares vuelvan a presentarse.

Lazzeri reiteró que México reconoce el derecho de cada nación a aplicar su legislación migratoria, aunque enfatizó que cualquier actuación de las autoridades debe realizarse con pleno respeto a la vida, la dignidad y los derechos humanos de las personas.

El embajador explicó que las reuniones se llevaron a cabo por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, con el propósito de atender las preocupaciones del Gobierno de México en materia migratoria y reforzar la protección de los mexicanos que residen en Estados Unidos.

Como parte de su agenda en Washington D.C., también sostuvo encuentros con los representantes Adriano Espaillat, Lou Correa y Sylvia Garcia, con quienes dialogó sobre migración, seguridad fronteriza y la protección de los connacionales, además de acordar mantener la coordinación con el Congreso estadounidense.

Migración, comercio y seguridad en la agenda

Lazzeri informó que también se reunió con el senador Gary Peters, líder demócrata del Comité de Seguridad Interna del Senado, para abordar temas relacionados con la migración, la seguridad fronteriza, el comercio y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con el diplomático, ambas partes coincidieron en que la coordinación bilateral es indispensable para mantener una frontera segura, ordenada y eficiente.

Asimismo, intercambió puntos de vista con el representante Tom McClintock sobre libre comercio e integración económica, y concluyó su visita con reuniones junto a organizaciones como LULAC, Mi Familia Vota, Latino Victory y UnidosUS para fortalecer la coordinación entre estas agrupaciones, la Embajada de México y la red consular en beneficio de las comunidades mexicanas.