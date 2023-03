Pide INE eliminar dichos de AMLO sobre el 'Plan C'

Una comisión del INE solicitó que se eliminen los comentarios del presidente sobre el llamado a no votar por 'la oposición', acción denominada como 'Plan C'.

Tras darse a conocer el 'Plan C' del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar al Instituto Nacional Electoral (INE), el cual consiste en 'no votar por los conservadores', la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral ordenó la eliminación de los dichos hechos por el mandatario sobre el denominado 'Plan C'.

La Comisión del INE argumentó que dichos comentarios del Ejecutivo y del objetivo del 'Plan C', vulneran la equidad en la contienda del proceso electoral en curso; cabe recordar que este año se llevarán cabo elecciones para la gubernatura de Coahuila, junto a 25 diputaciones, y de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El proyecto, que fue aprobado por unanimidad, propone declarar procedente la medida cautelar porque supuestamente se hace un exhortó a no realizar una votación por un grupo político en concreto, y hacerlo por otro.

'Se advierte una posible ilegalidad al constituir un llamamiento expreso a no votar por una opción política y sí hacerlo por otra', se aclara en el documento respecto al 'Plan C'.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto a la senadora del partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, presentaron una denuncia contra el mandatario federal por sus declaraciones y llamado a no votar por la oposición en 'la mañanera'.