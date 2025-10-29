Cerrar X
sheinbaum_barcos_eua_664ac1562a
Nacional

Pide México a EUA más coordinación en ataques a lanchas con droga

Claudia Sheinbaum pidió revisar los protocolos de seguridad marítima con Estados Unidos y advirtió que estas acciones ponen en riesgo la soberanía mexicana

  • 29
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este miércoles su desacuerdo con el ataque del gobierno de Estados Unidos en aguas internacionales, donde fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha con presuntos narcotraficantes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el incidente ocurrió en una zona próxima a la latitud y longitud correspondientes a México, y enfatizó que “no estamos de acuerdo con este tipo de intervenciones”.

El hecho se produjo tras la reunión sostenida el martes entre el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, para revisar los acuerdos de cooperación en materia de seguridad marítima.

“Debe respetarse la soberanía mexicana”

Sheinbaum recordó que existe un protocolo de coordinación que ha dado buenos resultados y que permite a la Secretaría de Marina intervenir cuando Estados Unidos detecta una embarcación sospechosa en aguas internacionales.

“Si Estados Unidos ve que hay una lancha que presuntamente lleva droga, se ponen de acuerdo e interviene la Secretaría de Marina o las instituciones del Gobierno de México”, explicó.

Señaló que el ataque del martes rompió ese protocolo, por lo que pidió al embajador Johnson mejorar los mecanismos de cooperación y evitar que se repitan acciones unilaterales.

“Queremos que se siga operando, pero que se haga dentro del marco de los acuerdos de seguridad, sin violar la soberanía nacional”, subrayó.

Riesgo de víctimas mexicanas

Añadió que, además de la cuestión soberana, existe preocupación por la posible presencia de ciudadanos mexicanos en las embarcaciones atacadas.

“Más allá de que sean delincuentes o presuntos delincuentes, pudiera haber un mexicano en una de estas embarcaciones, y eso también nos importa”, afirmó.

La mandataria indicó que el embajador Johnson mostró disposición al diálogo y coincidió en que los protocolos deben ajustarse, aunque llevará el planteamiento a distintas instancias del gobierno estadounidense.

No hay rescate confirmado

Por otra parte, Sheinbaum negó tener información al respecto y aclaró que desconoce la nacionalidad de las personas abatidas por fuerzas estadounidenses.

“En caso de que haya un sobreviviente, se actuará conforme a la ley y a los tratados internacionales”, puntualizó.

La titular del Poder Ejecutivo federal insistió en que México mantendrá su cooperación con Estados Unidos, pero bajo el principio de respeto mutuo y defensa de la soberanía nacional.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

menores_albergue_cdmx_6f6245eee4
Rescatan a 80 menores de albergue por abuso y explotación
jetblue_c1d0ea913a
Hospitalizan a pasajeros de JetBlue tras aterrizaje de emergencia
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T161657_255_86d1550fe8
Arriban a Ecuador 23 detenidos en altamar por Estados Unidos
publicidad

Últimas Noticias

AP_25304009471942_a0a693cc53
Lanús vence a la U de Chile y va a la final de la Sudamericana
menores_albergue_cdmx_6f6245eee4
Rescatan a 80 menores de albergue por abuso y explotación
escuela_estudiante_cde9de153b
Paga Nuevo León $1,978 millones de pesos para el Magisterio
publicidad

Más Vistas

FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×