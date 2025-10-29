Pide México a EUA más coordinación en ataques a lanchas con droga

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este miércoles su desacuerdo con el ataque del gobierno de Estados Unidos en aguas internacionales, donde fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha con presuntos narcotraficantes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el incidente ocurrió en una zona próxima a la latitud y longitud correspondientes a México, y enfatizó que “no estamos de acuerdo con este tipo de intervenciones”.

El hecho se produjo tras la reunión sostenida el martes entre el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, para revisar los acuerdos de cooperación en materia de seguridad marítima.

“Debe respetarse la soberanía mexicana”

Sheinbaum recordó que existe un protocolo de coordinación que ha dado buenos resultados y que permite a la Secretaría de Marina intervenir cuando Estados Unidos detecta una embarcación sospechosa en aguas internacionales.

“Si Estados Unidos ve que hay una lancha que presuntamente lleva droga, se ponen de acuerdo e interviene la Secretaría de Marina o las instituciones del Gobierno de México”, explicó.

Señaló que el ataque del martes rompió ese protocolo, por lo que pidió al embajador Johnson mejorar los mecanismos de cooperación y evitar que se repitan acciones unilaterales.

“Queremos que se siga operando, pero que se haga dentro del marco de los acuerdos de seguridad, sin violar la soberanía nacional”, subrayó.

Riesgo de víctimas mexicanas

Añadió que, además de la cuestión soberana, existe preocupación por la posible presencia de ciudadanos mexicanos en las embarcaciones atacadas.

“Más allá de que sean delincuentes o presuntos delincuentes, pudiera haber un mexicano en una de estas embarcaciones, y eso también nos importa”, afirmó.

La mandataria indicó que el embajador Johnson mostró disposición al diálogo y coincidió en que los protocolos deben ajustarse, aunque llevará el planteamiento a distintas instancias del gobierno estadounidense.

No hay rescate confirmado

Por otra parte, Sheinbaum negó tener información al respecto y aclaró que desconoce la nacionalidad de las personas abatidas por fuerzas estadounidenses.

“En caso de que haya un sobreviviente, se actuará conforme a la ley y a los tratados internacionales”, puntualizó.

La titular del Poder Ejecutivo federal insistió en que México mantendrá su cooperación con Estados Unidos, pero bajo el principio de respeto mutuo y defensa de la soberanía nacional.

