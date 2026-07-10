Irán pide a la ONU detener ofensiva de EUA y lanza advertencia

Irán solicitó este viernes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervenir para frenar los ataques de Estados Unidos

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Irán solicitó este viernes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervenir para frenar los ataques de Estados Unidos y advirtió que podría dejar de cumplir el memorando de entendimiento firmado entre ambos países en junio si Washington mantiene sus acciones militares.

El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó que la ofensiva estadounidense contraviene la Carta de las Naciones Unidas y sostuvo que el organismo internacional debe actuar para evitar una mayor escalada del conflicto.

Antes de una reunión del Consejo de Seguridad, Iravani pidió a la ONU adoptar medidas que, a su juicio, detengan lo que calificó como una agresión ilegal por parte de Estados Unidos.

"Deben adoptar medidas eficaces y decisivas para detener el acto ilegal de agresión de Estados Unidos Deben impedir cualquier nueva escalada", declaró el diplomático.

Asimismo, sostuvo que Naciones Unidas debe garantizar que Washington cumpla con sus obligaciones internacionales y responda por sus acciones.

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Advierte sobre el acuerdo firmado en junio

El embajador iraní reiteró que su país continuará respetando el memorando de entendimiento alcanzado el pasado 17 de junio únicamente si Estados Unidos hace lo propio.

En caso de nuevas violaciones por parte de Washington, Irán dejaría de considerarse obligado a cumplir con los compromisos asumidos en ese acuerdo.

"Irán sigue comprometido con la aplicación fiel del memorando de entendimiento, siempre que Estados Unidos cumpla plenamente con sus obligaciones. Si continúa incumpliéndolas, Irán dejará de estar obligado a respetar las suyas", afirmó.

Escalada tras los ataques en Ormuz

Estados Unidos reanudó hace unos días su ofensiva contra Teherán en respuesta al ataque iraní contra dos buques de carga en el estrecho de Ormuz, incidente que Washington consideró una violación del acuerdo bilateral.

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Posteriormente, Irán respondió con bombardeos dirigidos contra bases militares estadounidenses ubicadas en Kuwait, Baréin y Jordania.

Iravani insistió además en que la seguridad del estrecho de Ormuz corresponde exclusivamente a Irán y advirtió que cualquier intervención externa incrementará las tensiones y pondrá en riesgo la navegación en esa estratégica ruta marítima.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró concluido el acuerdo de alto el fuego y descartó una nueva tregua, este viernes anunció que Washington continuará negociando con Teherán para intentar poner fin al conflicto.

El memorando de entendimiento firmado el 17 de junio buscaba detener la guerra, garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz y abrir un proceso de negociación sobre el programa nuclear iraní.