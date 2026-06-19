Pide presidenta a FGR explicar fallo sobre caso Guardería ABC

Anunció que pedirá a la FGR un informe detallado sobre los efectos de la sentencia de la Corte que declaró que los delitos del caso Guardería ABC no prescriben

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El Gobierno federal solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe públicamente cuáles son las consecuencias jurídicas de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de la Guardería ABC.

Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, luego de que el máximo tribunal determinara que los delitos relacionados con el incendio ocurrido en Hermosillo, Sonora, no prescriben al tratarse de violaciones graves a derechos humanos.

Explicó que la intención es aclarar qué efectos tendrá la resolución y cuáles son las acciones legales que podrían derivarse de ella.

“Vamos a pedirle a la fiscal que haga un comunicado de qué significa esto”, señaló.

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Buscan aclarar qué sigue tras la decisión judicial

Destacó que la resolución responde a una demanda sostenida durante años por madres y padres de las víctimas, quienes han insistido en que los responsables del caso no queden exentos de enfrentar la justicia por el paso del tiempo.

Recordó que la Corte resolvió que la acción penal puede mantenerse vigente, lo que abre la puerta para que las autoridades correspondientes continúen revisando responsabilidades.

“En efecto resolvió que no prescribiera el delito”, afirmó.

Aunque evitó adelantar posibles consecuencias legales, insistió en que será la Fiscalía la encargada de precisar el alcance de la decisión y sus efectos en el expediente.

Calificó la resolución como un paso importante para las víctimas y consideró que refleja una visión distinta dentro del Poder Judicial.

“Qué bueno que la Corte tome en cuenta lo que dicen las víctimas en este caso”, expresó.

Asimismo, sostuvo que el fallo representa una señal de mayor sensibilidad hacia los reclamos de justicia de las familias afectadas por la tragedia ocurrida en 2009.

También consideró que la decisión fortalece el principio de acceso a la justicia en casos relacionados con violaciones graves a derechos humanos.

¿Qué resolvió la Suprema Corte?

La SCJN determinó esta semana, por mayoría de votos, que los delitos vinculados al caso de la Guardería ABC son imprescriptibles debido a la gravedad de los hechos y su impacto en derechos fundamentales.

Con esta decisión, la acción penal contra un exfuncionario del Instituto Mexicano del Seguro Social involucrado en el caso no podrá extinguirse por el simple transcurso del tiempo.

Sin embargo, el pleno rechazó establecer como regla general que todos los delitos cometidos contra menores de edad sean imprescriptibles, al considerar que cada asunto debe analizarse de manera individual.

Tras la resolución, el expediente fue devuelto al tribunal colegiado correspondiente para que emita una nueva determinación conforme a los criterios fijados por la Suprema Corte.