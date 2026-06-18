Delitos por Guardería ABC no podrán cerrarse por paso del tiempo

La SCJN resolvió que las graves violaciones a derechos de la infancia pueden seguir investigándose y sancionándose sin importar el paso del tiempo

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A 17 años del incendio en la Guardería ABC, los delitos cometidos por actos y omisiones relacionados con la tragedia no podrán prescribir, es decir quedar cerrados por el simple paso del tiempo, por lo que aún pueden investigarse y perseguirse responsabilidades contra exfuncionarios vinculados al caso.

La decisión fue tomada por unanimidad al aprobarse el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, en el que se concluyó que lo ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y 106 resultaron heridos, implicó graves violaciones a los derechos de la infancia y a la obligación del Estado de protegerlos.

Con esta resolución, se negó el amparo a un exfuncionario del IMSS que buscaba evitar su vinculación a proceso por homicidio y lesiones culposas, bajo el argumento de que los delitos ya habían prescrito.

La ministra ponente sostuvo que no puede permitirse que hechos graves contra derechos humanos queden en la impunidad por el paso del tiempo, por lo que la prescripción no aplica en casos como el de la Guardería ABC.

El asunto también abrió una discusión política dentro del Pleno. Las ministras María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama atribuyeron la tragedia al modelo de privatización de guarderías impulsado durante el periodo neoliberal y advirtieron que una situación similar no debe repetirse.

Ríos González señaló que el incendio fue producto de un modelo que trasladó a particulares el servicio de guarderías del Estado, lo que, dijo, derivó en una falta de atención y cuidado adecuado hacia los menores.

Lenia Batres sostuvo que la tragedia reflejó una renuncia del Estado a garantizar la seguridad social y el cuidado infantil, al debilitar el papel que antes asumían instituciones públicas como el IMSS y el ISSSTE.

Aunque la votación fue unánime, algunos ministros se apartaron de los argumentos utilizados en el proyecto. Antes de resolver el caso, el Pleno guardó un minuto de silencio por las víctimas del incendio.