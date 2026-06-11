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Pide PRI protección para diputada Paola Gárate tras amenaza

Legisladores priistas hicieron un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de la legisladora y de su familia, además de exigir una investigación

  • 11
  • Junio
    2026

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados condenó este jueves la amenaza de muerte denunciada por la diputada sinaloense Paola Gárate, quien recibió una corona fúnebre en su domicilio el pasado miércoles.

A través de un posicionamiento, los legisladores priistas hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para que garanticen la seguridad de la legisladora y de su familia, además de exigir una investigación que permita esclarecer los hechos.

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El coordinador de la bancada tricolor, Rubén Moreira, solicitó a la Comisión Permanente emitir un llamado urgente al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, se implementen medidas de protección para Paola Gárate y sus familiares.

Mediante un Punto de Acuerdo, el legislador también pidió que se garantice la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de la diputada.

Asimismo, el PRI exigió que la investigación quede a cargo de la Fiscalía General de la República, con el objetivo de realizar una indagatoria exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables.

“La defensa de la legalidad, de la libertad de expresión y de la representación popular exige que quienes ejercen la función legislativa puedan hacerlo sin amenazas, sin presiones y sin poner en riesgo su integridad personal y la de sus seres queridos”, señala el documento presentado por la bancada priista.


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