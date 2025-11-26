Pide Sheinbaum respeto a elecciones en Honduras tras reunión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló este martes los temas abordados en su reunión con la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, quien visitó Palacio Nacional en vísperas de las elecciones que se celebrarán en su país el próximo domingo.

La mandataria hondureña, explicó Sheinbaum, expresó su preocupación por la posibilidad de injerencias externas en el proceso electoral.

“Es muy importante que se respete la voluntad popular del pueblo hondureño, que no haya ningún injerencismo ni intervencionismo de nadie”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria aseguró que México coincide plenamente con esta postura y llamó a que los comicios transcurran en paz y con pleno respeto a las decisiones de la ciudadanía.

Reconocen cooperación bilateral y programas sociales

Durante el encuentro, Castro agradeció a México el apoyo brindado a través de programas de cooperación como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ambos implementados en Honduras para combatir las causas estructurales de la migración.

Sheinbaum destacó que estos proyectos han contribuido a mejorar el bienestar de miles de familias y a generar oportunidades en los lugares de origen, lo que ayuda a reducir la migración forzada.

“La mejor forma de evitar que haya migración es invirtiendo y apoyando a las personas en sus lugares de origen”, recordó.

Además, detalló que existe coordinación en materia energética mediante convenios con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, lo que refuerza la integración regional en temas estratégicos.

La mandataria hondureña, quien concluye su gobierno en aproximadamente cuatro meses, señaló su interés por consolidar los programas binacionales antes de dejar el cargo.

Sheinbaum reconoció los logros de su administración, destacando la reducción de la pobreza y la pobreza extrema mediante políticas sociales y aumentos al salario mínimo.

“Ha sido un buen gobierno”

La presidenta mexicana elogió la gestión de Castro, a quien calificó como una líder comprometida con el desarrollo social, la infraestructura comunitaria y la justicia económica.

“Ha sido un buen gobierno. Ha disminuido la pobreza extrema y la pobreza con programas similares a los nuestros”, afirmó.

México reitera respeto a gobiernos de América Latina

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal subrayó que México mantiene una política exterior basada en la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, principios que, dijo, se aplican especialmente en la relación con países latinoamericanos y gobiernos progresistas.

Comentarios