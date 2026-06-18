Irán pide respeto mutuo tras firmar acuerdo con Estados Unidos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que el respeto mutuo es la condición indispensable para construir la paz con Estados Unidos, luego de la firma de un memorando de entendimiento suscrito junto con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe del Estado iraní calificó el documento como un hecho histórico y afirmó que representa la fortaleza de su país.

"Se trata de un documento histórico y de un mensaje de un Irán poderoso: la paz se alcanzará a través del respeto mutuo", expresó Pezeshkian al compartir una imagen del acuerdo firmado por ambos presidentes.

این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است: صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت.



جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای همواره متعهد و پایبند است. pic.twitter.com/FgbeHSioKX — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 18, 2026

Irán reafirma su postura

El mandatario sostuvo que su país mantiene un compromiso firme con la paz mundial, siempre que esta se construya sobre la preservación de la dignidad, la independencia, el progreso y la cooperación regional.

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Asimismo, afirmó que el memorando refleja la posición de una nación que, según dijo, nunca ha renunciado a su dignidad e independencia ante amenazas o presiones externas.

Los principales puntos del acuerdo

El memorando fue alcanzado tras varios meses de negociaciones con la mediación de Pakistán y contempla el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, además de la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Como parte de los compromisos, Estados Unidos levantará las sanciones relacionadas con la venta y el transporte de petróleo iraní, mientras que Irán se compromete a no producir ni adquirir armas nucleares.

Tras la firma del memorando, ambas naciones dispondrán de un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de las sanciones.

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