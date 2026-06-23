Reiteró su rechazo a que familiares directos de funcionarios en funciones busquen sucederlos en cargos de elección popular rumbo a los comicios de 2027

Inicio / Nacional / Piden desde la 'Mañanera' evitar nepotismo electoral para 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a pronunciarse en contra de que familiares de funcionarios en funciones busquen sucederlos en cargos de elección popular durante las elecciones de 2027 y aseguró que tampoco comparte que la paridad de género sea utilizada como argumento para justificar ese tipo de candidaturas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal recordó que fue ella quien impulsó la propuesta para impedir que familiares directos pudieran competir por un cargo inmediatamente después de que éste fuera ocupado por un pariente cercano.

“No estoy de acuerdo en que un familiar herede su puesto, una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular. Yo no estoy de acuerdo”, afirmó.

Explicó que la propuesta original buscaba impedir que una persona que ocupara un cargo público pudiera ser sucedida por un familiar cercano, una práctica que ha generado polémica en distintas regiones del país.

“Tan es así que hice la propuesta para que en la Constitución quedara que no puede haber una persona y después el que le siga sea la esposa, el primo, el padre, la madre o algún familiar”, señaló.

Recordó que el criterio planteado contempla vínculos familiares hasta el cuarto nivel de parentesco, una figura que actualmente ya existe en diversas normas de la administración pública para regular posibles conflictos de interés.

Según detalló, el primer nivel incluye relaciones directas como esposa, esposo, hijos, padres o madres; posteriormente se consideran otros familiares mediante distintos grados de parentesco.

“Sería lo mismo para la elección popular. La persona que está en el puesto no puede que en la siguiente elección sea sustituida por un familiar hasta el cuarto nivel”, explicó.

También rechazó que la alternancia de género pueda utilizarse para justificar que un familiar tome el lugar de otro en una candidatura.

“No estoy de acuerdo con que se proponga a un familiar directo y tampoco estoy de acuerdo en que se use el cambio en el caso del género para justificar el que vaya una persona u otra persona”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya cuenta con mecanismos y reglas para garantizar la participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos electorales, por lo que consideró innecesario recurrir a ese argumento para respaldar candidaturas familiares.

“El INE ya tiene regulada la igualdad de género, la equidad”, puntualizó.

Reforma aplicará hasta 2030

Aunque Sheinbaum insistió en que personalmente no comparte la posibilidad de que familiares compitan por cargos en 2027, reconoció que la legislación vigente permitirá esos casos debido a que la reforma aprobada fue calendarizada para entrar en vigor hasta 2030.