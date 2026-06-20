Aumenta padrón de jubilados y pensionados en Coahuila

Crece demanda de pensiones; autoridades piden evitar intermediarios y recuerdan que los trámites son gratuitos y dependen de requisitos legales

El padrón de jubilados y pensionados atendidos por la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación continúa en aumento, situación que ha llevado a la dependencia a fortalecer los mecanismos de información y acompañamiento para quienes buscan acceder a este beneficio.

El director de la institución, Osvaldo Villarreal, informó que ante el creciente número de personas que realizan trámites relacionados con su retiro laboral, se mantiene el llamado a efectuar las gestiones directamente ante la dependencia, evitando recurrir a intermediarios que ofrecen supuestas facilidades a cambio de dinero.

Destacó que todos los procedimientos son gratuitos y que el otorgamiento de una pensión depende únicamente del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, principalmente la edad y los años de servicio.

Asimismo, recordó que la atención se brinda tanto en las oficinas de la dependencia como a través de la Sección 38 para sus agremiados.