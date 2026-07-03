Nacional Inicio / Nacional / Prioriza García Harfuch combate a la extorsión en México Prioriza García Harfuch combate a la extorsión en México El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana compartió los avances de la Estrategia Nacioanl de Seguridad y el Plan Michoacán Por Carlos Nava | 03 Julio 2026

La tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos se mantienen como la máxima prioridad del Gobierno Federal, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al asegurar que no se dará tregua en el combate al delito de extorsión y en la captura de los generadores de violencia en el país. Durante la presentación del informe sobre los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el funcionario estatal detalló la ruta de trabajo que se implementa en la entidad federativa. "La seguridad de Michoacán ha sido una prioridad para el gobierno de México; por ello, el trabajo del gabinete de seguridad en absoluta coordinación con el gobierno de Michoacán se ha concentrado en cuatro ejes: mayor presencia territorial, inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores, coordinación interinstitucional y protección directa a los sectores productivos", detalló García Harfuch.

Golpe al crimen: Balance de resultados

Como parte de las acciones contundentes coordinadas entre el gabinete de seguridad federal, el gobierno del estado, la fiscalía y la Secretaría de Seguridad local, se presentaron los resultados acumulados desde el inicio de la administración federal (del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026):

Detenidos: 1,300 personas por delitos de alto impacto.

Armamento asegurado: 1,400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos y 6,600 cargadores.

Narcóticos: 35 toneladas de droga incautadas.

Infraestructura criminal: 30 laboratorios clandestinos y 12 centros de concentración de metanfetaminas destruidos e inhabilitados.

Caen objetivos prioritarios y extorsionadores de sectores productivos

El secretario enfatizó que la estrategia mantiene un fuerte enfoque en blindar a sectores clave de la economía michoacana, tales como los productores de aguacate y limón, empacadores, comerciantes, textileros y empresarios resineros o madereros.

En este contexto, se destacó la captura de dos importantes líderes criminales:

Ernesto Rafael "N", alias "Sierra 1": Identificado como objetivo prioritario y vinculado a delitos de extorsión, homicidio, secuestro y de manera particular con el asesinato de un productor mezcalero en Morelia. Óscar "N": Presunto jefe operativo de la organización delictiva los Caballeros Templarios, también relacionado directamente con cobro de cuotas y extorsiones.

Operativos regionales

Asimismo, García Harfuch dio cuenta de cuatro operativos distintos dirigidos a desarticular redes de extorsión que afectaban la zona productiva, logrando capturas clave en diversos municipios:

Morelia: Detención de Norma "N", Karla Judith "N" y cumplimiento de orden de aprehensión contra Freddy "N" (este último vinculado a extorsiones contra el sector maderero y resinero en Villa Madero).

Los Reyes de Salgado: Detención de José Guadalupe "N" por delitos contra la salud y presuntos vínculos con un grupo delictivo de extorsión local.

Al concluir su intervención, el titular de la SSPC reiteró el compromiso irrestricto del Estado en el territorio michoacano: “La instrucción de la presidenta es clara: mantener la presencia del gabinete de seguridad en Michoacán", puntualizó.