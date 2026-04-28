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Avalan Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029

La estrategia prioriza delitos como feminicidio, extorsión y desaparición, además de fortalecer la coordinación con autoridades locales

  • 28
  • Abril
    2026

La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó, con una abstención, el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, elaborado por la Fiscalía General de la República.

Posteriormente, el documento fue remitido a la Mesa Directiva para su trámite legislativo correspondiente.

Más tarde, el pleno ratificó el proyecto con el respaldo de 85 legisladores, consolidando una hoja de ruta que busca transformar el sistema de procuración de justicia en el país.

Lee la nota completa: FGR anuncia Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029

Diagnóstico y delitos prioritarios

Durante la presentación, el senador Javier Corral detalló que el plan parte de un diagnóstico que reporta un incremento del 7% en la integración de carpetas de investigación.

El documento identifica como principales focos delictivos los relacionados con hidrocarburos (11.25%), posesión de armas y explosivos (21.40%) y delitos patrimoniales (21.01%), lo que permitirá orientar recursos y estrategias hacia los sectores de mayor impacto.

El proyecto plantea un cambio de fondo en la impartición de justicia, colocando a las víctimas en el centro de la acción institucional.

Asimismo, propone la creación de un Modelo de Investigación e Inteligencia basado en herramientas científicas y tecnológicas para combatir a las organizaciones criminales y sus estructuras financieras.

La estrategia también contempla fortalecer la coordinación con autoridades locales y el Gabinete de Seguridad, así como modernizar la Agencia de Investigación Criminal.

Prioridades: violencia, corrupción y desapariciones

Entre los ejes principales destacan la atención prioritaria a delitos de alto impacto como feminicidio, desaparición de personas, extorsión y corrupción.

La senadora Martha Lucía Micher calificó el plan como “histórico”, al considerar que coloca en el centro a mujeres, niñas y adolescentes, y garantiza que delitos como la violencia sexual y la trata reciban atención prioritaria.

Dicho plan también prevé una reestructuración administrativa para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción al interior de la institución.

La Fiscalía General de la República reorientará recursos hacia los delitos que más afectan a la población, con el objetivo de consolidar un sistema más eficiente y confiable.

Reconocimiento histórico en el Senado

En la misma sesión, la Comisión de Justicia aprobó por unanimidad inscribir en letras doradas en el Muro de Honor la leyenda en honor a Mariano Otero y Mestas, reconocido como el principal impulsor del juicio de amparo en México.

Su legado, conocido como la “fórmula Otero”, establece que las sentencias de amparo tienen efectos únicamente en el caso particular, principio fundamental del sistema jurídico mexicano.


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