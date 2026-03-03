Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
imss_transplantes_33f713ac3b
Nacional

Aumenta IMSS meta de trasplantes para 2026 en un 20 por ciento

El IMSS planea realizar 4,581 trasplantes en 2026, mil más que el año anterior. El plan prioriza riñón y amplía el servicio a hospitales

  • 03
  • Marzo
    2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social se fijó una meta ambiciosa para 2026, la cual es realizar 4,581 trasplantes en todo el país, lo que representa un incremento cercano al 20 por ciento respecto al año previo.

El anuncio lo hizo el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien explicó que el objetivo es llevar estos procedimientos a más regiones y fortalecer especialmente el programa de trasplante renal.

“Nuestra meta es de 4 mil 581 trasplantes y con un enfoque en el trasplante en riñón, sobre todo porque estamos recuperando la prestación del servicio de hemodiálisis de manera directa”, señaló Robledo.

Riñón, la prioridad

Del total proyectado, 2,000 trasplantes serán de riñón, consolidándose como el eje principal de la estrategia. A esto se suman 1,709 de córnea, 748 de células troncales hematopoyéticas, 83 de hígado, 36 de corazón y cinco de pulmón.

Robledo explicó que el fortalecimiento del servicio de hemodiálisis permitirá detectar y preparar a los pacientes candidatos a trasplante con un enfoque integral.

“Ahí se inician los protocolos con nutriólogos, psicólogos, nefrólogos para explicarle a la gente lo que puede significar un trasplante y por qué ese es el tratamiento indicado para una persona con insuficiencia renal”, sostuvo.

imss-meta.jpg

Más hospitales realizarán trasplantes

Actualmente, el IMSS cuenta con 76 unidades procuradoras de órganos y 22 hospitales donde se realizan los procedimientos.

La novedad para 2026 es que los nuevos hospitales regionales incluirán el servicio completo de trasplantes, desde la procuración hasta la cirugía.

76-hospitales.jpg

Además, nueve hospitales de segundo nivel en estados como Aguascalientes, Chiapas, San Luis Potosí, Baja California y Sinaloa ya realizan estos procedimientos, ampliando la cobertura fuera de los centros médicos nacionales.

“Antes era un acto heroico que ocurría sólo en los centros médicos nacionales; ahora está ocurriendo también en el segundo nivel de atención”, destacó.

El funcionario también insistió en reforzar el llamado a la cultura de la donación bajo el programa Código Vida.

“Donar es dar vida después de la vida y es una forma altruista de contribuir a otras personas”, expresó.

En 2025, el IMSS realizó 3,519 trasplantes. Para 2026, la meta es sumar mil procedimientos más, con la intención de reducir listas de espera y acercar tratamientos de alta especialidad a más derechohabientes en el país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

vacuna_sarampion_nuevo_leon_dfa3028951
Aplica NL más de 636 mil vacunas contra sarampión en tres semanas
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_4_5827caeb8c
Avanzan proyectos de guarderías del IMSS en Matamoros
imss_empleo_formal_fa2ad0b509
Reporta IMSS cifra récord de empleo formal en febrero
publicidad

Últimas Noticias

abatidos_rayones_2c12dd3498
Confirma Fiscalía cinco muertos tras enfrentamiento en Rayones
H_Cl_Uz71_XAA_Eho6o_c3fba97dbb
Apple lanza MacBook Neo: su laptop más accesible
conflicto_iran_eua_israel_3f9af5e19c
Así reaccionan los países en día 5 del conflicto en Medio Oriente
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×