Aumenta IMSS meta de trasplantes para 2026 en un 20 por ciento

El Instituto Mexicano del Seguro Social se fijó una meta ambiciosa para 2026, la cual es realizar 4,581 trasplantes en todo el país, lo que representa un incremento cercano al 20 por ciento respecto al año previo.

El anuncio lo hizo el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien explicó que el objetivo es llevar estos procedimientos a más regiones y fortalecer especialmente el programa de trasplante renal.

“Nuestra meta es de 4 mil 581 trasplantes y con un enfoque en el trasplante en riñón, sobre todo porque estamos recuperando la prestación del servicio de hemodiálisis de manera directa”, señaló Robledo.

Riñón, la prioridad

Del total proyectado, 2,000 trasplantes serán de riñón, consolidándose como el eje principal de la estrategia. A esto se suman 1,709 de córnea, 748 de células troncales hematopoyéticas, 83 de hígado, 36 de corazón y cinco de pulmón.

Robledo explicó que el fortalecimiento del servicio de hemodiálisis permitirá detectar y preparar a los pacientes candidatos a trasplante con un enfoque integral.

“Ahí se inician los protocolos con nutriólogos, psicólogos, nefrólogos para explicarle a la gente lo que puede significar un trasplante y por qué ese es el tratamiento indicado para una persona con insuficiencia renal”, sostuvo.

Más hospitales realizarán trasplantes

Actualmente, el IMSS cuenta con 76 unidades procuradoras de órganos y 22 hospitales donde se realizan los procedimientos.

La novedad para 2026 es que los nuevos hospitales regionales incluirán el servicio completo de trasplantes, desde la procuración hasta la cirugía.

Además, nueve hospitales de segundo nivel en estados como Aguascalientes, Chiapas, San Luis Potosí, Baja California y Sinaloa ya realizan estos procedimientos, ampliando la cobertura fuera de los centros médicos nacionales.

“Antes era un acto heroico que ocurría sólo en los centros médicos nacionales; ahora está ocurriendo también en el segundo nivel de atención”, destacó.

El funcionario también insistió en reforzar el llamado a la cultura de la donación bajo el programa Código Vida.

“Donar es dar vida después de la vida y es una forma altruista de contribuir a otras personas”, expresó.

En 2025, el IMSS realizó 3,519 trasplantes. Para 2026, la meta es sumar mil procedimientos más, con la intención de reducir listas de espera y acercar tratamientos de alta especialidad a más derechohabientes en el país.

