Pronostican lluvias y tormentas eléctricas para este jueves

Lluvias y tormentas eléctricas fueron pronosticadas para la tarde de este jueves, por lo que Protección Civil de Nuevo León llamó a extremar precauciones.

Los chubascos, de acuerdo con estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional, se presentarán en el Área Metropolitana de Monterrey y en otras regiones de la entidad.

“La presencia de una línea seca en interacción con un canal de baja presión al interior del país y una vaguada en altura ocasionarán chubascos durante esta tarde en el estado, principalmente sobre la región Metropolitana, Citrícola, Norte y Sur, los cuales podrían estar acompañados de actividad eléctrica”, alertó Protección Civil.

En ese sentido, ante el pronóstico, la dependencia estatal indicó que se mantendrá en vigilancia permanente para atender eventualidades.

Así mismo, urgió a la población a seguir las recomendaciones de prevención como: evitar zonas inundadas; no cruzar ríos o arroyos; alejarse de árboles y postes; así como manejar con precaución.

Entre los municipios donde se esperan las lluvias están Monterrey, Santa Catarina, Escobedo, Guadalupe, San Pedro, Salinas Victoria, Santiago, Montemorelos, Linares y Allende.

Comentarios