Nuevo León

Pronostican lluvias y bajas temperaturas por frente frío

Protección Civil de Nuevo León informó que el Frente Frío No. 16 ingresará al estado entre martes y miércoles, provocando un aumento en el potencial de lluvias

  • 24
  • Noviembre
    2025

Protección Civil de Nuevo León informó que el Frente Frío No. 16 ingresará de manera gradual al estado durante el martes y miércoles, lo que provocará un aumento en el potencial de lluvias y un notable descenso en las temperaturas hacia finales de la semana.

De acuerdo con el pronóstico emitido este lunes, se esperan chubascos y lluvias puntuales en distintas zonas de la entidad. Las temperaturas más frías se registrarían a partir del jueves, acompañadas de ráfagas de viento de 30 a 40 kilómetros por hora.

En las zonas altas de Nuevo León, los valores mínimos oscilarán entre 7 y 9 grados, mientras que en la zona metropolitana se prevén mínimas de 12 a 14 grados centígrados.

Protección Civil señaló que, desde el Centro de Operaciones de Emergencia, se mantiene un monitoreo constante de la información emitida por CONAGUA, el Sistema Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales.


